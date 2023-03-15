Убийца вернулся на место преступления и похвастался, что "знает, что произошло" — видео

В Сети появилось жуткое видео момента, когда убийца вернулся на место преступления и хвастается полиции, что он "знает, что там произошло".

Так, 25 июля в прошлом году в британском городе Челмсфорд 26-летний Марек Хекко убил 44-летнего Адриана Эллингфорда. Злоумышленник дважды ударил жертву ножом в спину.

Об этом сообщает ladbible.com.

Когда полисмены работали на месте происшествия, к ним подошел пьяный Хекко с бутылкой алкоголя в руках. Он постоянно хвастался копам, что знает, что произошло и что может помочь.

"Я не скажу вам свое имя, потому что мне плевать… Потому что я знаю, что произошло", — отметил он.

Затем дальше его поведение стало более агрессивным по отношению к офицеру. В частности, он сказал: "Этот чертов город мой".

Хекко был арестован на месте. Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, и он остался под стражей.

В ходе судебного разбирательства, которое началось 13 февраля в Королевском суде Челмсфорда, Хекко пытался утверждать, что он пришел на место после того, как увидел, что произошло в новостях. Впрочем, в то время не было никаких новостей или информации в социальных сетях.

Менее чем за сутки присяжные сочли его виновным в убийстве. Во вторник 14 марта Хекко приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, женщина провернула преступную аферу с магазинами более 1000 раз. Она выманила более полумиллиона долларов.

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