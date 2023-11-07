Убийца выдавал себя за мертвого мужчину и 39 лет скрывался от правосудия: как его разоблачили

Пол Брайан – убийца, который выдавал себя за мертвого мужчину и путешествовал по Европе, чтобы избежать правосудия, все же был признан виновным в убийстве 39-летней давности.

Об этом пишет Independent.

Полу Брайану было 22 года, когда он смертельно ранил 62-летнего Романа Шалайко в его квартире в южном Лондоне, в феврале 1984 года. После убийства он начал новую жизнь, путешествуя по Португалии, Криту, Испании и Франции.

Пол Брайан стал подозреваемым по делу об убийстве, когда его отпечатки пальцев были обнаружены на бутылке с алкоголем во время повторного рассмотрения дела в 2013 году.

Но детективу Квинну Катлеру понадобилось еще десять лет, чтобы выследить его и арестовать убийцу-фантазера.

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Подсудимый Пол Брайан, которому сейчас 62 года, признался, что имел фальшивый паспорт и был признан виновным в убийстве во вторник, 7 ноября 2023 года после суда в Олд-Бейле.

Детектив Катлер описал Пола Брайана как "фантазера", жившего на заработки своей жены, работавшей туроператором, прежде чем вернуться в Великобританию после ее смерти.

"Он прожил большую часть своей жизни как другой человек. Он притворяется американцем, он притворяется, что служил в армии. Ничто из того, что он говорит, не является правдой, и очень трудно понять, что он на самом деле делал последние 40 лет. Мы знаем, что он был причастен к убийству Романа Шалайко еще в 1984 году, благодаря очень сильной криминалистике и доказательствам, которые смогли идентифицировать мои коллеги", — рассказал детектив.

Утром 7 февраля 1984 года господин Шалайко разговаривал по телефону со своим другом-строителем Майклом Педдубривным, когда он прервался, сказав по-польски: "Извините, ко мне кто-то пришел".

Поскольку жертва не положила трубку, Педдубривный услышал, как господин Шалайко громко выкрикнул по-английски: "Что вы хотите? Помогите! Помогите!".

Господин Педдубривный крикнул в трубку: "Роман, что происходит?", но связь умышленно оборвал нападающий.

Друг Романа Шалайко сразу позвонил в полицию и двое полицейских пошли в квартиру, где они нашли мужчину в кресле в гостиной со смертельным ножевым ранением в живот.

Во время проверки места преступления правоохранители заметили, что клочья волос жертвы были вырваны и брошены на пол.

Другие подтверждения, собранные на месте происшествия, включали отпечатки пальцев, одежду жертвы, его телефон и 1000 фунтов стерлингов в испанских песетах.

Дело годами оставалось нераскрытым. Пока криминалистам не удалось идентифицировать отпечатки пальцев Пола Брайана на бутылке алкоголя, оставшейся в гардеробе жертвы.

Как рассказал детектив Катлер, подозреваемый пропал в конце 1980-х годов. Не было сведений о том, что у него была работа с 80-х годов, он не платил никаких налогов, у него не было паспорта и водительских прав.

"Было такое впечатление, будто его не существовало, и мы не могли его найти, и тогда нам пришлось искать методы, чтобы определить, где в то время был настоящий Пол Брайан".

Через три дня после убийства Пол Брайан, родившийся в 1961 году, подал заявление на срочный паспорт. После этого единственная запись касалась его ареста в Лондоне в 1997 году за незначительное преступление, связанное с наркотиками.

"Это дало нам окно о жизни Пола Брайана, поскольку, когда его арестовали, он был в компании женщины по имени Сильвия Брайан. Мы смогли использовать семейное дерево и генеалогию, чтобы выяснить, что Сильвия Брайан была его женой. Именно благодаря этому мы смогли отследить свидетельство о браке Пола Брайана, и когда мы получили свидетельство о браке, мы обнаружили, что у него другая дата рождения. Не 1961, а 1955 год", — рассказал детектив.

Однако, когда полицейские проверили Пола Брайана 1955 года рождения, они выяснили, что он действительно мертв.

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"На тот момент мы были уверены, что нашли настоящего Пола Брайана 1961 года рождения. Каким-то образом он узнал, что Пол Брайан, родившийся в 1955 году умер, и он завладел его документами.

Между тем, судебно-медицинские экспертизы, которые были недоступны в 1984 году, привели к прорыву ДНК.

Так, ДНК из гребешка покойной матери Пола Брайана сравнили со следами на жилете и клочье волос жертвы – Романа Шалайко и обнаружили совпадение семейной ДНК.

В ноябре 2022 года полиции повезло – преступник Пол Брайан подал заявление на новый паспорт и поехал обратно в Великобританию.

"Мы были удивлены, когда увидели, что он вернулся в Британию, и я думаю, что он был не менее удивлен, когда его встретили сотрудники полиции в аэропорту", – вспомнил детектив.

Это позволило взять его ДНК для сравнения с местом преступления. Пол Брайан был мужчиной, причастным к убийству Романа Шалайко в 1984 году.

Во время ареста Брайан пытался делать вид, что у него амнезия, и утверждал, что не помнит, что делал в 1984 году, но в ходе дела детективы смогли доказать, что у него нет потери памяти, и он просто лжет.

На суде Брайан отрицал убийство, но отказался давать показания в свою защиту.

Судья Найджел Ликли оставил Пола Брайана под стражей до вынесения приговора – 8 декабря 2023 года.

Напомним, женщина, которая называет себя "избалованной", рассказала, как жила в гостинице целый год со своим любимым (видео).

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