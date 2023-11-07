Убийца выдавал себя за мертвого мужчину и 39 лет скрывался от правосудия: как его разоблачили

Пол Брайан смертельно ранил пожилого мужчину в далеком 1984 году.
Пол Брайан – убийца, который выдавал себя за мертвого мужчину и путешествовал по Европе, чтобы избежать правосудия, все же был признан виновным в убийстве 39-летней давности.
Об этом пишет Independent.
Полу Брайану было 22 года, когда он смертельно ранил 62-летнего Романа Шалайко в его квартире в южном Лондоне, в феврале 1984 года. После убийства он начал новую жизнь, путешествуя по Португалии, Криту, Испании и Франции.
Пол Брайан стал подозреваемым по делу об убийстве, когда его отпечатки пальцев были обнаружены на бутылке с алкоголем во время повторного рассмотрения дела в 2013 году.
Но детективу Квинну Катлеру понадобилось еще десять лет, чтобы выследить его и арестовать убийцу-фантазера.
Подсудимый Пол Брайан, которому сейчас 62 года, признался, что имел фальшивый паспорт и был признан виновным в убийстве во вторник, 7 ноября 2023 года после суда в Олд-Бейле.
Детектив Катлер описал Пола Брайана как "фантазера", жившего на заработки своей жены, работавшей туроператором, прежде чем вернуться в Великобританию после ее смерти.
"Он прожил большую часть своей жизни как другой человек. Он притворяется американцем, он притворяется, что служил в армии. Ничто из того, что он говорит, не является правдой, и очень трудно понять, что он на самом деле делал последние 40 лет. Мы знаем, что он был причастен к убийству Романа Шалайко еще в 1984 году, благодаря очень сильной криминалистике и доказательствам, которые смогли идентифицировать мои коллеги", — рассказал детектив.
Утром 7 февраля 1984 года господин Шалайко разговаривал по телефону со своим другом-строителем Майклом Педдубривным, когда он прервался, сказав по-польски: "Извините, ко мне кто-то пришел".
Поскольку жертва не положила трубку, Педдубривный услышал, как господин Шалайко громко выкрикнул по-английски: "Что вы хотите? Помогите! Помогите!".
Господин Педдубривный крикнул в трубку: "Роман, что происходит?", но связь умышленно оборвал нападающий.
Друг Романа Шалайко сразу позвонил в полицию и двое полицейских пошли в квартиру, где они нашли мужчину в кресле в гостиной со смертельным ножевым ранением в живот.
Во время проверки места преступления правоохранители заметили, что клочья волос жертвы были вырваны и брошены на пол.
Другие подтверждения, собранные на месте происшествия, включали отпечатки пальцев, одежду жертвы, его телефон и 1000 фунтов стерлингов в испанских песетах.
Дело годами оставалось нераскрытым. Пока криминалистам не удалось идентифицировать отпечатки пальцев Пола Брайана на бутылке алкоголя, оставшейся в гардеробе жертвы.
Как рассказал детектив Катлер, подозреваемый пропал в конце 1980-х годов. Не было сведений о том, что у него была работа с 80-х годов, он не платил никаких налогов, у него не было паспорта и водительских прав.
"Было такое впечатление, будто его не существовало, и мы не могли его найти, и тогда нам пришлось искать методы, чтобы определить, где в то время был настоящий Пол Брайан".
Через три дня после убийства Пол Брайан, родившийся в 1961 году, подал заявление на срочный паспорт. После этого единственная запись касалась его ареста в Лондоне в 1997 году за незначительное преступление, связанное с наркотиками.
"Это дало нам окно о жизни Пола Брайана, поскольку, когда его арестовали, он был в компании женщины по имени Сильвия Брайан. Мы смогли использовать семейное дерево и генеалогию, чтобы выяснить, что Сильвия Брайан была его женой. Именно благодаря этому мы смогли отследить свидетельство о браке Пола Брайана, и когда мы получили свидетельство о браке, мы обнаружили, что у него другая дата рождения. Не 1961, а 1955 год", — рассказал детектив.
Однако, когда полицейские проверили Пола Брайана 1955 года рождения, они выяснили, что он действительно мертв.
"На тот момент мы были уверены, что нашли настоящего Пола Брайана 1961 года рождения. Каким-то образом он узнал, что Пол Брайан, родившийся в 1955 году умер, и он завладел его документами.
Между тем, судебно-медицинские экспертизы, которые были недоступны в 1984 году, привели к прорыву ДНК.
Так, ДНК из гребешка покойной матери Пола Брайана сравнили со следами на жилете и клочье волос жертвы – Романа Шалайко и обнаружили совпадение семейной ДНК.
В ноябре 2022 года полиции повезло – преступник Пол Брайан подал заявление на новый паспорт и поехал обратно в Великобританию.
"Мы были удивлены, когда увидели, что он вернулся в Британию, и я думаю, что он был не менее удивлен, когда его встретили сотрудники полиции в аэропорту", – вспомнил детектив.
Это позволило взять его ДНК для сравнения с местом преступления. Пол Брайан был мужчиной, причастным к убийству Романа Шалайко в 1984 году.
Во время ареста Брайан пытался делать вид, что у него амнезия, и утверждал, что не помнит, что делал в 1984 году, но в ходе дела детективы смогли доказать, что у него нет потери памяти, и он просто лжет.
На суде Брайан отрицал убийство, но отказался давать показания в свою защиту.
Судья Найджел Ликли оставил Пола Брайана под стражей до вынесения приговора – 8 декабря 2023 года.
Напомним, женщина, которая называет себя "избалованной", рассказала, как жила в гостинице целый год со своим любимым (видео).
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