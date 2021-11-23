Убийцу 86-летней женщины удалось найти спустя 20 лет после преступления благодаря анализу ДНК

Дело оставалось нераскрытым два десятилетия, прежде чем ДНК нападавшего идентифицировали на ручке сумки жертвы.

В Лондоне с помощью ДНК установили личность мужчину, который ограбил и жестоко избил 86-летнюю женщину, после чего она скончалась. Преступление произошло 20 лет назад.

Об этом сообщает Metro.

Джуниору Янгу было всего 18 лет, когда он напал на 86-летнюю Хильду Локерт. Пенсионерку доставили в больницу тяжелыми травмами, переломом ноги и болью в бедре, а через две недели она скончалась.

Юноша похитил у госпожи Локерт кошелек с 15 фунтами стерлингов, сумку и билет на автобус. Через несколько недель после инцидента, в июне 2001 года, Янг, которому сейчас 39 лет, был арестован. Однако впоследствии Джуниора освободили, ведь в суде не было предоставлено достаточно доказательств его причастности к нападению.

Дело оставалось нераскрытым два десятилетия, прежде чем ДНК Янга идентифицировали на ручке сумки Локерт.

Мужчина был обвинен в ограблении и непреднамеренном убийстве. Сначала он возражал, что причастен к преступлению.

"Вы хотите, чтобы мы считали, что вы каким-то образом контактировали с грабителем, и грабитель принес вашу ДНК, чтобы ограбить госпожу Локерт, и каким-то образом положил вашу ДНК на ручку ее сумки", — сказал прокурор.

Впоследствии мужчина признался в этом преступлении и двух других ограблениях, совершенных до и после смертельного нападения на Хильду Локерт.

Ранее сообщалось, что в Британии женщина хотела зарезать убийцу-некрофила, трижды изнасиловавшего тело ее уже мертвой дочери.

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