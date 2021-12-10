Убийцу нашли в тюрьме: преступление 25-летней давности раскрыли благодаря анализу ДНК

Официантку ресторана "Четыре угла" в американском городе Крокетт обнаружили утопленной в ванной еще в 1996 году, с тех пор продолжались поиски преступника.

В США прокуратура предъявила обвинение в убийстве, совершенном 25 лет назад, заключенном Дэнни Гамильтону. На его причастность к преступлению указал анализ ДНК.

Об этом сообщает издание CBS News.

Убийство официантки Присцили Льюис, тело которой было найдено в ванной комнате в подвале ресторана 25 лет назад, наконец-то удалось раскрыть. Следователи опросили десятки человек, получили многочисленные доказательства для анализа и провели несколько обысков, но выйти на след убийцы им не удавалось.

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В прошлом году детективы предоставили дополнительные доказательства в лабораторию, которая занимается анализом ДНК, после чего было обнаружено совпадение, которое указало на убийцу — Дэнни Гамильтона, отбывающего пожизненное наказание в государственной тюрьме вблизи города Сан-Диего. Его осудили по обвинению в сексуальных притязаниях, не связанных со смертью Льюиса.

На днях ему предъявили обвинение в том, что 24 сентября 1996 года он утопил Присциллу Льюис при попытке изнасилования и кражи со взломом в ресторане "Четыре угла" в городе Крокетт.

Напомним, недавно дешифривуальщикам удалось прочесть записку от американского серийного убийцы по кличке Зодиак, которую он отправил 51 год назад в газету San Francisco Chronicle.

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