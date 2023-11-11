Убийцу освободили от 30-летнего заключения из-за тюремной пищи: что произошло

Вес заключенного вырос со 120 килограммов на момент ареста до более 200 килограммов, что усложняет ему передвижение.

Суд освободил итальянца, приговоренного к 30 годам заключения за убийство, поскольку он набрал слишком много веса, а заключение мешало ему соблюдать диету.

Об этом сообщает итальянское издание Il Gazzettino.

36-летний Димитри Фрикано из Бьеллы убил 28-летнюю Эрику Прети в июне 2017 года во время отпуска на Сардинии. Убийца нанес своей жертве 57 ножевых ранений после того, как она упрекала его за то, что он оставил слишком много крошек на кровати в отеле.

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В 2019 году он был приговорен к 30-летнему заключению, но на этой неделе он покинул исправительное учреждение, где его содержали, поскольку заключенный страдает болезненным ожирением, а тюремная пища может поставить под угрозу его жизнь.

Суд решил, что Фрикано может покинуть тюрьму в Турине после того, как его вес вырос со 120 килограммов на момент ареста до более 200 килограммов, что затрудняет его передвижение.

В то же время, заключение мешает ему соблюдать диету, постановили судьи.

Фрикано будет отбывать все остальное заключение под домашним арестом в городке близ Бьеллы.

Напомним, испанец, приговоренный к заключению за оскорбительное поведение к двум своим последним партнершам, зарегистрировался как женщина и попросил помилования, чтобы избежать тюрьмы. Он утверждает, что после смены пола стал "новым человеком" и отличается от осужденного за гендерное насилие.

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