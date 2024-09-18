Убийства бродячих собак: спасают ли жестокие методы от распространения бешенства

Ключом к уменьшению количества бродячих животных является стерилизация собак на раннем этапе их жизни.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бешенство ежегодно убивает почти 60 000 человек, а причиной заболевания в 99% случаев становятся укусы и царапины от собак. В некоторых странах предпринимаются жестокие меры в отношении бродячих животных, включая их убийства. Но уменьшать их популяцию таким образом неправильно.

Об этом говорится в публикации BBC.

По словам директора всемирной благотворительной организации International Companion Animal Management Coalition (ICAM) Элли Хиби, ключом к уменьшению количества бродячих животных является стерилизация собак на раннем этапе их жизни.

Такие меры приводят к тому, что бродячие собаки не могут размножаться и даже домашняя собака, оказавшаяся на улице, не сможет увеличить популяцию бродячих животных.

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По ее словам, "извлечение собак с улиц без решения проблемы следующего поколения бродячих собак", не работает.

Бродячие собаки постоянно размножаются, и одна собака может иметь до 20 щенков в год. Таким образом, изъятие некоторых из них с улицы (путем убийства или размещения в приютах) не приведет к снижению их количества в долгосрочной перспективе, добавляет она.

Элли Хиби скептически оценила принятый в Турции в конце июля этого года закон, обязывающий муниципалитеты в течение следующих четырех лет забирать всех бродячих собак в приюты – с угрозой тюремного заключения для мэров, которые его не исполнят.

Согласно новому закону, собак будут кастрировать и вакцинировать, после чего они будут находиться некоторое время в приютах, откуда их можно будет забрать или же их усыпят, но не будут возвращать на улицу.

Директор ICAM, говорит, что это "потенциально более дорогой способ потерпеть такую же неудачу", и что приюты быстро заполнятся.

Новая система будет дорогой, а огромные приюты под открытым небом будут означать, что более сильные собаки будут отбирать пищу у более слабых, и болезнь может быстро распространяться.

Чиновники в Марокко недавно начали истреблять собак в огромном количестве. Гуманитарное общество Марокко оценивает, что в стране проживает три миллиона бродячих собак, и ежегодно убивают 500 000. Многие отстрелы и отравления происходят публично.

Али Издин, основатель Гуманного общества Марокко и координатор ассоциаций защиты животных Марокко, говорит, что такие убийства бродячих собак не работают, поскольку "уцелевшие бродячие собаки размножаются чаще, имеют большие выводки с более высоким уровнем выживания и занимают места убитых собак".

Босния и Герцеговина недавно добилась успеха в уменьшении количества бродячих собак с помощью метода CNVR – собрать, стерилизовать, вакцинировать, вернуть.

Но для того чтобы уровень стерилизации популяции бродячих собак превышал 70% — уровень, необходимый для снижения общей численности — стране пришлось научить больше ветеринаров.

Количество ветеринарных клиник возросло более чем вдвое, что позволило лучше ухаживать как за собственными, так и за бродячими собаками.

Напомним, российский чиновник, глава одного из поселков Курской области и предложил избавиться от бродячих собак, открыв киоск с шаурмой.

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