Убийство Тупака Шакура: спустя почти 30 лет суд вынес обвинительный вердикт

Кто убил Тупака Шакура / © Getty Images

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По делу о резонансном убийстве легенды хип-хопа Тупака Шакура спустя почти 30 лет объявлен обвинительный приговор. Суд признал виновным 63-летнего экс-лидера уличной группировки South Side Compton Crips Дуэйна «Keffe D» Дэвиса, организовавшего нападение на артиста.

Об этом сообщает BBC.

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По делу об убийстве Тупака огласили приговор

В то же время личность исполнителя, выстрелившего в музыканта, до сих пор остается неуточненной. Самого Дэвиса признали единственным живым фигурантом из четырех человек, находившихся в автомобиле нападающих во время преступления.

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Тупак Шакур — один из самых влиятельных исполнителей в истории хип-хопа, чей тираж проданных альбомов превысил 75 миллионов экземпляров. Его творчество освещало проблемы расизма, бедности и произвола полиции. В 2017 году музыканта посмертно внесли в Зал славы рок-н-ролла.

Трагедия произошла 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Шакур ехал в BMW вместе с основателем лейбла Death Row Records Мэрионом «Шугом» Найтом. На одном из светофоров рядом с ними сравнялся белый Cadillac, откуда открыли огонь. Музыкант получил четыре огнестрельных ранения и скончался в больнице через шесть дней в возрасте 25 лет.

Судебное разбирательство в Лас-Вегасе началось 10 августа. Прокуратура допросила круг свидетелей, среди которых были члены семьи погибшего, гражданские очевидцы, а также Леонард Джефферсон, который сделал последнее прижизненное фото репера в машине.

Важный фигурант дела — «Шуг» Найт, который сейчас отбывает 28-летнее заключение за другое преступление, отказался давать показания. В материалах также упоминался музыкальный продюсер Шон «Дидди» Комбс: Дэвис в своих мемуарах обвинял его в вознаграждении за ликвидацию Шакура и Найта, однако сам Комбс это категорически отрицал и в список свидетелей привлечен не был.

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По версии следствия, мотивом стала месть за драку в казино в тот же вечер, во время которой Шакур и его окружение избили племянника Дэвиса — Орландо Андерсона. Это происходило на фоне затяжного конфликта бандитских группировок South Side Compton Crips и Mob Piru Bloods. Прокуроры доказали, что Дэвис достал оружие, передал его исполнителям и руководил операцией.

Долгое время вероятным стрелком считали Андерсона, а позже другого участника банды, Деандре Смита. Оба фигуранта, а также третий пассажир Cadillac Терренс Браун, погибли в перестрелках или умерли в течение 1998-2015 годов.

Расследование сдвинулось с мертвой точки после выхода книги мемуаров Дэвиса «Compton Street Legend» 2019 года, а также его многочисленных интервью и подкастов. На заседании прокуроры использовали запись допроса 2008 года, где обвиняемый прямо подтвердил свое присутствие в машине нападающих, хотя и отрицал, что стрелял лично.

Прокурор Бину Палал подчеркнул присяжным, что обвиняемый годами публично присваивал себе статус организатора.

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Сторона защиты настаивала, что заявления Дэвиса были лишь выдумкой для финансовой выгоды.

Впрочем, коллегия присяжных отклонила эти доводы и вынесла обвинительный вердикт через несколько часов обсуждений.

Дэвис остается первым и единственным осужденным по этому делу за почти 30 лет. Сам обвиняемый уже анонсировал подачу апелляции. Официальное оглашение приговора и срока наказания судья назначила на 13 октября.

Убийства: последние новости

Напомним, неподалеку от города Биллингс в штате Монтана 44-летний Алан Смит застрелил восьмерых своих родственников, среди которых были дети четырех поколений в возрасте от 7 до 15 лет, его родители, бабушка и сестра.

Нападение произошло во время семейного ужина — через несколько недель после того, как родители попросили мужчину, который годами жил с ними и почти не выходил из комнаты, съехать и жить самостоятельно. Одна из погибших, 12-летняя Шарлотта, успела позвонить в службу 911 и сообщить о нападении перед смертью.

После стрельбы нападающий поджег дом и покончил с собой, впоследствии скончавшись от ранения. Правоохранители застали здание, охваченное пожаром, которое в результате сгорело почти дотла. Близкие отмечают, что раньше мужчина не совершал физического насилия, хотя в его поведении и замечали тревожные признаки.

По данным Associated Press, эта трагедия стала 22-м случаем массового убийства в США с начала 2026 года.

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