Уборка обернулась открытием: неожиданная находка под потолком удивила супругов (видео)

Неожиданная находка под потолком. Фото: fixitupwithmaryandjacob/Instagram

Обычная уборка превратилась для американских супругов в настоящее открытие. В процессе они заметили, что высота потолка в спальне значительно отличается от коридора и соседней комнаты. Это вызвало подозрения, и владельцы решили проверить пространство над подвесной конструкцией.

Об этом пара сообщила в Instagram.

Сняв панели, пара увидела оригинальный высокий потолок, который оставался скрытым много лет. По их словам, они не знали, что их ждет, однако были удивлены хорошим состоянием строительной основы.

Несмотря на отсутствие декоративных деталей, например, молдинга, дополнительное пространство стало важной находкой для будущей реконструкции. Супруги признались: теперь комната приобретет совсем другой вид и будет выглядеть значительно просторнее.

Своим опытом они поделились в Instagram. Видео быстро стало популярным: пользователи живо обсуждали, почему предыдущие владельцы решили снизить потолок, и отмечали, что теперь помещение будет выглядеть совсем иначе.

Интерес к таким историям не случаен: в США контент о ремонтах стабильно собирает внимание. Исследование My Financial Programs за 2025 год показало, что 43% американских домовладельцев в прошлом году либо завершили ремонт, либо только планировали его. Чаще всего обновляют кухни, ванные комнаты и фасады домов, тратя от 10 до 50 тысяч долларов. Значительная часть таких проектов финансируется за счет кредитов.

