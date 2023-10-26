Уборщица нашла давно потерянный лотерейный билет: где он был и какая сумма выигрыша

Американец рассказал, что уборщица его дома наткнулась на давно забытый выигрышный лотерейный билет, который он купил несколько месяцев назад.

Об этом пишет upi.com.

Выигрыш в нем оказался на миллион долларов.

Халил Соусса из Медфорда сообщил представителям лотереи штата Массачусетс, что он купил скретч-билет Money Maker. Впрочем, мужчина потерял его еще до того, как успел проверить, выигрышный ли он.

Через несколько месяцев уборщица дома нашла билет в вазе и вручила ему. Суммой выигрыша игрок был шокирован.

Соусса сказал, что планирует использовать свой выигрыш в помощь своему другу и на благотворительность.

Напомним, мультимиллионер скрывает свое богатство от детей. Он объяснил свою позицию.

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