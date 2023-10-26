Уборщица нашла давно потерянный лотерейный билет: где он был и какая сумма выигрыша

Она отдала билет владельцу.
Американец рассказал, что уборщица его дома наткнулась на давно забытый выигрышный лотерейный билет, который он купил несколько месяцев назад.
Об этом пишет upi.com.
Выигрыш в нем оказался на миллион долларов.
Халил Соусса из Медфорда сообщил представителям лотереи штата Массачусетс, что он купил скретч-билет Money Maker. Впрочем, мужчина потерял его еще до того, как успел проверить, выигрышный ли он.
Через несколько месяцев уборщица дома нашла билет в вазе и вручила ему. Суммой выигрыша игрок был шокирован.
Соусса сказал, что планирует использовать свой выигрыш в помощь своему другу и на благотворительность.
Напомним, мультимиллионер скрывает свое богатство от детей. Он объяснил свою позицию.
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