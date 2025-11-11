ТСН в социальных сетях

Курьезы
130
Уборщик испортил артобъект в музее, перепутав его с грязным зеркалом

На Тайване уборщик музея решил очистить инсталляцию художника Чэнь Сун-чжи, приняв ее за запыленное зеркало.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Работа художника

Работа художника / © Metro

На Тайване уборщик музея случайно испортил художественную инсталляцию, решив, что она просто нуждается в уборке. Речь идет о работе художника Чэнь Сун-чжи под названием Inverted Syntax – 16. Она состояла из зеркала, покрытого слоем пыли, частично покрытой тканью — символом обезображенного самосознания среднего класса.

Об этом сообщает издание Metro.

Впрочем, один из уборщиков музея увидел в этом не философский подтекст, а запущенную поверхность. Вооружившись туалетной бумагой, он тщательно "отчистил" пыль, которую художник накапливал 40 лет.

Коллеги остановили уборщика только после того, как большинство запыленного слоя было стерто. Восстановить оригинальный вид установки уже невозможно.

Работа экспонировалась в рамках выставки "Мы - это я", посвященной трансформации повседневных предметов. В ней Чэнь исследовал темы памяти, ритуала и текучести времени — именно то, что теперь приобрело новый, несколько иронический смысл.

Бюро культуры и туризма города Цзылун принесло извинения художнику и рассматривает вопросы компенсации. В то же время юристы отмечают, что "удаление пыли" не обязательно можно рассматривать как материальный ущерб, что усложнит требование возмещения.

Некоторые искусствоведы уже предполагают, что случайное вмешательство уборщика само по себе стало частью истории произведения и предлагают оставить инсталляцию в ее "обновленном" виде.

Напомним, во время Львовского международного BookForum во дворце искусств исчезла картина выдающегося украинского художника Сергея Якутовича.

