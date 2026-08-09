Учебники можно отложить: ученые выяснили, что еще влияет на оценки студентов

Что влияет на оценки студентов / © unsplash.com

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Качественный отдых давно считается залогом здоровья. Регулярный глубокий сон поддерживает работу организма, в то время как его недостаток влечет за собой серьезные физиологические и ментальные проблемы. В последние годы ученые все больше исследуют сон. Они выяснили, что повысить успеваемость в учебе можно, если изменить одну вещь в режиме своего сна.

Об этом пишет Science Alert.

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Простое изменение в режиме сна повышает успеваемость студентов: исследование

Большинство научных работ, в которых исследовали влияние недосыпания на подростков и студентов, показывало связь, по которой здоровый режим сна улучшал общее самочувствие подростков, а нарушение часто сказывалось на успеваемости.

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Исследование, опубликованное в Journal of Political Economy, продемонстрировало, как можно изменить привычку студентов, чтобы улучшились качество сна и академическая успеваемость.

«Насколько нам известно, это первый полевой эксперимент, показывающий, что улучшение сна причинно-следственно улучшает академическую успеваемость», — говорит экономист здравоохранения из Университета Питтсбурга Осеа Джунтелла.

Команда исследователей проанализировала показатели 1149 студентов в несколько этапов. В начале эксперимента участники спали в среднем всего 6,6 часа в сутки, а в 29% будних дней продолжительность сна не достигала и 6 часов.

Все участники получили фитнес-трекеры Fitbit для фиксации показателей, после чего их случайно разделили на две группы. Студентов из первой, экспериментальной группы, поощряли спать не менее 7 часов в будние дни. Они получали уведомления о том, когда должны были спать, а также награду — $4,75 за каждую ночь с выполненной нормой. Эксперимент длился месяц.

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Другая группа студентов просто носила фитнес-браслеты.

Результаты эксперимента дали четкий ответ. Во время активной фазы исследования студенты из первой группы начали спать больше: доля ночей, когда они выполняли целевую норму в 7 часов, выросла на 26%, а общая продолжительность ночного отдыха увеличилась в среднем на 19 минут.

После завершения выплат и напоминаний эффект сохранился, хотя и снизился до дополнительных 8 минут сна в сутки.

Сопоставив данные трекеров с успеваемостью, ученые обнаружили, что участники экспериментальной группы улучшили свои оценки в среднем на 0,075–0,089 балла по дисциплинам во время семестра, когда шел эксперимент. Похожий позитивный эффект сохранился и в следующем семестре.

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Несмотря на умеренные масштабы прироста, которые еще нуждаются в повторной проверке, обнаруженная причинно-следственная связь между сном и успеваемостью крайне перспективна. Авторы работы отмечают: рост среднего балла студентов оказался соразмерным или даже лучше результатов дорогих стипендиальных программ.

«Больше всего меня поражает то, что это относительно простые вмешательства, которые можно адаптировать и протестировать во многих разных условиях. Не только в университетах, но и потенциально в школах и на рабочих местах», — добавила автор исследования Осеа Джунтелла.

Почему вы просыпаетесь в три часа ночи

Напомним, ночные пробуждения, например, в три часа, часто являются не бессонницей, а древним человеческим механизмом. До промышленной революции и появления искусственного освещения люди спали двумя фазами с паузой около полуночи.

Современная наука подтверждает, что сон состоит из циклов по 90–110 минут, и ближе к утру глубокий сон сменяется легким, из которого легче всего проснуться.

Пробуждение также может быть вызвано физиологическими факторами: гормональными изменениями, падением уровня сахара в крови, употреблением кофеина или алкоголя. Главная опасность состоит в формировании замкнутого круга, когда тревога из-за невозможности уснуть превращается в хронический стресс, и мозг начинает ассоциировать ночное время с бодростью.

Чтобы разорвать этот круг, специалисты советуют придерживаться гигиены сна: избегать синего света, кофеина и алкоголя и ложиться в одно и то же время. Во время пробуждения стоит заняться рутинным делом до появления сонливости, а при наличии серьезных проблем с бессонницей — попробовать когнитивно-поведенческую терапию.

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