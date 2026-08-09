- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 3 мин
Учебники можно отложить: ученые выяснили, что еще влияет на оценки студентов
Недосыпание может сказываться не только на здоровье, но и на учебе. Эксперимент с участием более тысячи студентов показал, что улучшение режима сна может повышать академическую успеваемость.
Качественный отдых давно считается залогом здоровья. Регулярный глубокий сон поддерживает работу организма, в то время как его недостаток влечет за собой серьезные физиологические и ментальные проблемы. В последние годы ученые все больше исследуют сон. Они выяснили, что повысить успеваемость в учебе можно, если изменить одну вещь в режиме своего сна.
Об этом пишет Science Alert.
Простое изменение в режиме сна повышает успеваемость студентов: исследование
Большинство научных работ, в которых исследовали влияние недосыпания на подростков и студентов, показывало связь, по которой здоровый режим сна улучшал общее самочувствие подростков, а нарушение часто сказывалось на успеваемости.
Исследование, опубликованное в Journal of Political Economy, продемонстрировало, как можно изменить привычку студентов, чтобы улучшились качество сна и академическая успеваемость.
«Насколько нам известно, это первый полевой эксперимент, показывающий, что улучшение сна причинно-следственно улучшает академическую успеваемость», — говорит экономист здравоохранения из Университета Питтсбурга Осеа Джунтелла.
Команда исследователей проанализировала показатели 1149 студентов в несколько этапов. В начале эксперимента участники спали в среднем всего 6,6 часа в сутки, а в 29% будних дней продолжительность сна не достигала и 6 часов.
Все участники получили фитнес-трекеры Fitbit для фиксации показателей, после чего их случайно разделили на две группы. Студентов из первой, экспериментальной группы, поощряли спать не менее 7 часов в будние дни. Они получали уведомления о том, когда должны были спать, а также награду — $4,75 за каждую ночь с выполненной нормой. Эксперимент длился месяц.
Другая группа студентов просто носила фитнес-браслеты.
Результаты эксперимента дали четкий ответ. Во время активной фазы исследования студенты из первой группы начали спать больше: доля ночей, когда они выполняли целевую норму в 7 часов, выросла на 26%, а общая продолжительность ночного отдыха увеличилась в среднем на 19 минут.
После завершения выплат и напоминаний эффект сохранился, хотя и снизился до дополнительных 8 минут сна в сутки.
Сопоставив данные трекеров с успеваемостью, ученые обнаружили, что участники экспериментальной группы улучшили свои оценки в среднем на 0,075–0,089 балла по дисциплинам во время семестра, когда шел эксперимент. Похожий позитивный эффект сохранился и в следующем семестре.
Несмотря на умеренные масштабы прироста, которые еще нуждаются в повторной проверке, обнаруженная причинно-следственная связь между сном и успеваемостью крайне перспективна. Авторы работы отмечают: рост среднего балла студентов оказался соразмерным или даже лучше результатов дорогих стипендиальных программ.
«Больше всего меня поражает то, что это относительно простые вмешательства, которые можно адаптировать и протестировать во многих разных условиях. Не только в университетах, но и потенциально в школах и на рабочих местах», — добавила автор исследования Осеа Джунтелла.
Почему вы просыпаетесь в три часа ночи
Напомним, ночные пробуждения, например, в три часа, часто являются не бессонницей, а древним человеческим механизмом. До промышленной революции и появления искусственного освещения люди спали двумя фазами с паузой около полуночи.
Современная наука подтверждает, что сон состоит из циклов по 90–110 минут, и ближе к утру глубокий сон сменяется легким, из которого легче всего проснуться.
Пробуждение также может быть вызвано физиологическими факторами: гормональными изменениями, падением уровня сахара в крови, употреблением кофеина или алкоголя. Главная опасность состоит в формировании замкнутого круга, когда тревога из-за невозможности уснуть превращается в хронический стресс, и мозг начинает ассоциировать ночное время с бодростью.
Чтобы разорвать этот круг, специалисты советуют придерживаться гигиены сна: избегать синего света, кофеина и алкоголя и ложиться в одно и то же время. Во время пробуждения стоит заняться рутинным делом до появления сонливости, а при наличии серьезных проблем с бессонницей — попробовать когнитивно-поведенческую терапию.