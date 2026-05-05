- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученая NASA «умирала» трижды и каждый раз видела одно и то же: что она рассказала
Бывшая исследовательница NASA Ингрид Хонкала рассказала, что трижды переживала клиническую смерть и каждый раз видела похожую картину – свет, покой и чувство выхода за пределы тела.
Бывшая исследовательница NASA Ингрид Хонкала утверждает, что трижды переживала состояние клинической смерти — и каждый раз возвращалась в одно и то же чувство покоя, света и «расширенного сознания».
Об этом говорится в материале Mirror.
55-летняя Хонкала рассказала, что впервые оказалась на грани смерти в двухлетнем возрасте, когда упала в резервуар с ледяной водой у себя дома. Второй случай произошел в 25 лет после аварии на мотоцикле, а третий — в 52 года, когда во время операции у нее резко упало давление.
По словам женщины, именно первый опыт больше всего повлиял на ее жизнь. Она вспоминает, что вместо паники почувствовала «глубокий покой», а потом будто ее сознание отделилось от тела.
«Я помню, как увидела свое маленькое безжизненное тело в воде. В тот момент я уже не чувствовала себя ребенком в теле, а скорее чистым сознанием, полем осознания и света», – рассказала Хонкала.
Она также утверждает, что тогда увидела свою мать, которая находилась в нескольких кварталах от дома, и «передала» ей сигнал без слов. Позже, по словам Хонкалы, мать подтвердила, что в тот момент внезапно испытала тревогу, вернулась домой и нашла дочь в воде.
После этого, говорит исследовательница, страх смерти исчез. Она описывает пережитое не как «дальнейшую загробную реальность», а как иной уровень сознания, где нет времени, страха и ощущения обособленности.
Хонкала впоследствии получила докторскую степень в области морских наук, работала с NASA и ВМС США. По ее словам, именно необычный детский опыт частично подтолкнул ее к науке - она хотела понять природу реальности через наблюдение и исследование.
«Со временем я поняла, что наука и духовность не обязательно противоречат друг другу. Возможно, они просто исследуют одну и ту же тайну с разных сторон», — сказала она.
Скептики предполагают, что такие переживания могут являться реакцией мозга на стресс, недостаток кислорода или критическое состояние организма. Сама Хонкала настаивает: то, что она пережила, было для нее гораздо более глубоким опытом.
Она считает, что смерть может быть не концом существования, а переходом к другому состоянию сознания.
Напомним, ранее мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти более полутора часов без повреждений мозга, поделился потрясающими деталями о том, как устроен рай и как там общаются души.