Ученица во время потасовки сорвала с учительницы трусы и обнажила ее ягодицы: как все закончилось (фото 18+)

Учительница рассказала, что никогда с подобным не сталкивалась.

В школе Северной Каролины США ученица напала на учительницу. Участницы драки таскали друг друга за волосы и избивали, из-за чего у педагог осталась без трусов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Учительница на замене Ксавьера Стил на уроке конфисковала у ученицы мобильный телефон. Поэтому школьница напала на преподавательницу. Она таскала ее за волосы, избивала, впоследствии они упали на землю. Из-за интенсивной драки у учительницы даже спали юбка и трусы.

С учительницы во время потасовки спали трусы. / Фото: dailystar.co.uk

Инцидент, произошедший 17 апреля, был снят на видео и опубликован в соцсетях. После этого эти кадры стали вирусными.

Реакция на видео была неоднозначной: некоторые защищали Стил, а некоторые поддерживали ученицу, утверждая, что учительница перегнула палку.

После скандала педагогиня опубликовала новое видео, заявив, что за всю свою преподавательскую карьеру она никогда раньше не подвергалась подобным нападкам со стороны студентов.

В США из-за драки с ученицей уволилась учительница. / Фото: dailystar.co.uk

"За все свои 22 года работы я никогда не чувствовала того, что пережила в тот понедельник. На меня никогда не нападали молодые люди. Я люблю молодежь. Именно поэтому я работаю с ними. Эта девушка напала на меня, и она хотела крови", — сказала Ксавьера Стил.

После инцидента учительница рассказала, что больше не будет преподавать. Неравнодушные люди собрали для нее 10 тысяч долларов помощи.

Ученица во время потасовки срывала со своей учительницы одежду. / Фото: dailystar.co.uk

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