Ученик нашел "крысиную голову" в своем обеде из столовой — видео

Он снял все на видео и опубликовал его в Сети.

Ученик из Китая поделился видео гнусной находки в своем обеде.

Студент Промышленного политехнического колледжа Цзянси в юго-восточной провинции Цзянси обнаружил в еде голову крысы с мехом и зубами. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Соответствующим видео он поделился в Сети. В ролике он взял темный мохнатый предмет палочками и пожаловался персоналу столовой на то, что он нашел.

Он громко воскликнул, что это голова крысы, но работники столовой быстро попытались ее поправить, заявив, что на самом деле это утиная шея. Впрочем, затем студент повернул объект, чтобы показать крошечные белые зубы посредине и нос и спросил: "Разве это не зубы?".

Видео стало вирусным и вызвало ажиотаж в Китае, где безопасность пищевых продуктов уже давно является серьезной проблемой для общественности.

В ответ 3 июня колледж выступил с заявлением, в котором утверждалось, что объект, показанный на видео, был не головой крысы, а куском утиной шеи, являющейся популярным деликатесом в Китае.

В заявлении говорится: "Наше расследование показало, что видео действительно было снято в нашей столовой, но его содержание не соответствует действительности".

Местный районный регулятор рынка также направил сотрудников правоохранительных органов в столовую для расследования.

С тех пор китайские власти усилили регулирование и проводят периодические репрессии, но скандалы с безопасностью пищевых продуктов, в том числе в студенческих столовых, продолжают вызывать общественный резонанс.

Напомним, стюардесса назвала, что самое отвратительнее делают пассажиры в самолете. Она обратилась к путешественникам с просьбой не поступать так.

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