Ученики сбросили сырое яйцо с высоты 25 метров и оно не разбилось: как им это удалось

Команда учеников из Пенсильвании, США, побила мировой рекорд Гиннеса, скинув яйцо с высоты 25 метров, при этом оно не разбилось.

Ученики школьного округа Тредифрин-Исттаун, получившие название T/E Egg Drop Team, создали защитное покрытие, позволившее их яйцу упасть с высоты, не разбив скорлупу.

Команда сбросила яйцо с высоты 25 м и побила рекорд 16 метров, который установил Ритеш из Индии в декабре в 2023 году.

В состав команды по бросанию яйца входили старшеклассники средней школы Конестоги Мэтью Ма, Чарли Гоутроп и Джеффри Ванг, а также ученик средней школы Велли-Фордж Брекин Шеффлервуд и учитель Деррик Вуд.

"За последние несколько недель мы собрали много видеоматериалов и документов, но это того стоило", — сказал Вуд в интервью Patch. "Надеюсь, этот рекорд будет как наше яйцо – непобитым – в течение длительного времени!".

Напомним, недавно 7598 дронов установили новый мировой рекорд. Дроны непрерывно двигались в ночном небе, образуя изображение.

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