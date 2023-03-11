Ученые дали точный ответ: как часто нужно мыть пол и пылесосить

В современном мире остается совсем немного времени на частую уборку в доме. Поэтому большинство украинцев пылелосят и моют пол раз в неделю. Достаточно ли этого для поддержания чистоты — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о пыли: для чего нужно убирать

То, что люди называют пылью, на самом деле являются жесткими частицами, размеры которых колеблются от 10 до 0,01 микрона. Когда они меньше 10 микрон, могут свободно перемещаться в пространстве. Именно эту пыль, летающую в воздухе, мы хорошо видим в солнечные дни. Как только пыль достигает размера около 50 микрон, начинает оседать на различных поверхностях.

Сама по себе пыль тоже не появляется. Хотя часто можно так и подумать. Он формируется из перьев, перхоти, шерсти – от жизнедеятельности домашних животных и человека. Сюда же нужно добавить частицы мошек и насекомых, кружащихся на кухне над продуктами или в других комнатах над растениями. Еще пыль может формироваться из фрагментов кожи и волос человека, из частиц стекловолокна, нейлона, бумаги, тканей – все это мы используем в быту.

Самое неприятное в этом то, что у пыли живут пылевые клещи, которые настолько маленькие, что практически невидимы для человеческого глаза. Они живут в каждой квартире или в частном доме. Для человека очень опасны отходы их жизнедеятельности.

Еще одна опасность кроется в том, что пылинки способны впитывать практически любые вещества, которые могут попасть в помещение. Поэтому часто посреди них содержится практически вся таблица Менделеева.

Как часто нужно убирать: что говорят ученые

Учеными было проведено отдельное исследование, в ходе которого изучалось состояние нескольких тысяч квартир. Как показал анализ, благодаря влажной уборке действительно можно значительно снизить количество летающих в воздухе пылевых частиц. Однако уже через три дня их число снова возвращается к первоначальному значению.

То есть, по результатам исследования, убирать в квартире или доме нужно дважды в неделю. И уборка включает в себя использование пылесоса, мытье полов и протирание пыли на всех поверхностях. Особенно важно это в том случае, когда в доме живут маленькие дети, домашние животные.

Почему не стоит мыть пол или пылесосить каждый день

По словам микробиолога Джейсона Тетро, не стоит слишком увлекаться уборкой и объявлять войну всем микроорганизмам, живущим в вашем доме. Все потому, что жизнь в стерильных условиях нужна только людям с очень ослабленным иммунитетом. Всем остальным присутствие в окружающем воздухе небольшой частицы микробов даже полезно.

Особенно это правило касается детей. Ведь так их организм учит иммунитет встречаться с разными факторами внешней угрозы и правильно реагировать на них.

Рекомендации специалистов по уборке

Менять постельное белье рекомендовано хотя бы раз в неделю, но в крайнем случае можно один раз в две недели. Наволочки на подушках по возможности лучше менять почаще. Раковины дезинфицируются и чистятся каждый день, даже если они выглядят чистыми. Раз в неделю – обработка специальными средствами. Раз в неделю ковры тщательно обрабатываются щеткой. Пылелосить нужно при необходимости – если нет сильного загрязнения, можно перенести на следующую неделю. Полы в спальне и других комнатах моются 1-2 раза в неделю, а вот на кухне чаще. Летом лучше мыть пол чаще, а зимой можно реже. Ванная или душевая кабина очищается не реже одного раза в 2 недели, но чтобы не появлялось плесень стекло, шторы и занавески промываются раз в неделю. Кухонные полотенца меняют 1-2 раза в неделю, а вот полотенца для душа/ванны – раз в 7-10 дней или по мере загрязнения. Дверные ручки протирают не реже раза в неделю, особенно если это дверь на кухню, в туалет или ванную комнату.

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