Ученые доказали связь между птицами и количеством людей с психическими расстройствами

По словам ученых, результаты исследований показывают сложную связь между расстройствами психики и кризисом биоразнообразия.

В районах городов с меньшим разнообразием птиц наблюдается большее количество госпитализаций из-за психических расстройств.

Об этом передает Independent.

Эксперты проанализировали данные по ebird – онлайн-базы данных наблюдений за птицами, проводимыми местными учеными – чтобы оценить разнообразие в американском штате Мичиган.

Затем команда объединила это с госпитализацией по поводу тревоги и расстройств настроения в штате.

Выводы, опубликованные в журнале Geo Geography And Environment, показали, что низкое разнообразие видов птиц является важным предвестником роста числа госпитализаций из-за психических заболеваний.

"Очень важно, чтобы мы использовали целостный подход к нашему психическому здоровью и природе", — заявляет главный автор исследования, доцент Института окружающей среды и междисциплинарных наук Карлтонского университета в Канаде Рейчел Бакстон.

Исследователи указали, что хотя и наличие зеленых насаждений являются сильнейшими предсказателями тревоги и расстройства настроения, также существуют независимые "значительные связи" между психическим здоровьем и разнообразием птиц.

"Часто мы рассматриваем природу как количество зеленых насаждений у домов или расстояние до ближайшего парка, но связь между видовым разнообразием [животного мира] и здоровьем [людей] недостаточно изучена", — говорит Бакстон.

По ее словам, защиту природы и окружающей среды следует рассматривать не как роскошь, а как необходимость и часть благосостояния общин.

"Восстановление и сохранение разнообразных птичьих сообществ может стать одним из путей улучшения психического здоровья в городах и учитываться в проектах восстановления городов и политике здравоохранения", – отметила исследовательница.

Напомним, что в Полтавской области запустили круглосуточный стрим из гнезда аистов.