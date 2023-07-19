Ученые хотят "оживить" шерстистого мамонта: как они планируют это сделать

В США учёные хотят восстановить популяцию мамонтов и заселить ими арктическую тундру.

Американский биотехнологический стартап Colossal объявил "компанию по ликвидации вымирания" и заявил, что "оживит" вымершего шерстистого мамонта. Последние представители этого вида ходили по Земле около 4 тыс. лет назад.

Об этом сообщает CNN.

Вызывающий план компании предполагает создание генетически модифицированного гибрида азиатского слона и мамонта, а затем акклиматизация его в арктическую тундру, где мамонты проживали до вымирания.

Проект получил миллионы долларов поддержки и был встречен как с любопытством, так и с определенным научным скепсисом.

Чтобы добиться успеха, Colossal должен создать генетическую последовательность, успешно оплодотворить яйцеклетку и вырастить детеныша.

Другой вопрос – как эти животные, в случае успеха ученых, будут жить в дикой природе. Чтобы узнать это, Colossal будет наблюдать за группой слонов в Ботсване, которых отпустили в дикую среду из зоопарков.

Бен Ламм, основатель Colossal, сказал, что искусственный интеллект играет немаловажную роль в исследовании.

Компания надеется, что научные открытия в ее попытках создать гибрид слона и мамонта в конце концов могут быть использованы для сохранения от вымирания других видов животных.

Отметим, что мамонты, вымершие примерно 5000 лет назад, были найдены хорошо сохранившимися в вечной мерзлоте Сибири, что в их жилах иногда все еще была кровь. Благодаря этому в 2019 году ученым удалось оживить клетки мамонта.

Ранее сообщалось, что ученые создали уникальные фрикадельки из давно вымершего мамонта.

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