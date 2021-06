Ученые и врачи исполнили композицию, навеянную исследованиями COVID-19

Коллективный характер музыки перекликается с объединенными усилиями ученых в исследовании вируса.

Композитор из Манчестера Закия Лиминг создала музыкальную композицию, навеянную научными исследованиями коронавируса. Композиция называется Dawn, on the Morning after the Storm ( "Рассвет на утро после бури").

Как сообщает The Guardian, ученые и медики из Великобритании объединились в ансамбль, чтобы исполнить песню.

Каждый участник группы записал свою партию. Музыкальные фрагменты объединили в видео. В состав ансамбля входят биоинформатики (кларнет), профессор хирургии (фортепиано) и профессор иммунологии (скрипка). Вокальную партию исполняет педиатр. На волынке играет профессор Калум Сэмпл — член Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Большинство участников ансамбля не встречались лично и проводили все свои музыкальные эксперименты удаленно. Как только введенные из-за пандемии ограничения будут полностью сняты, члены коллектива хотят собраться вместе, чтобы впервые сыграть композицию вживую.

