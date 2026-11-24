На дне Мексиканского залива нашли кладбище стиральных машин и холодильников / © Pixabay

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На дне Мексиканского залива ученые разыскивали место кораблекрушения, но обнаружили неожиданную находку — подводное «кладбище» бытовой техники — с десятками стиральных машин, холодильников и морозильных камер.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на материалы научного издания ScienceAlert.

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Глубоководная экспедиция в Мексиканском заливе показала, как далеко распространяется влияние человечества, обнаружив странное поле обломков стиральных машин, холодильников и морозильных камер.

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Команда исследователей из Национального управления океанических и атмосферных исследований США искала в этом районе то, что, по их мнению, имело место кораблекрушение.

Но недавно опубликованные кадры из их дистанционно управляемого аппарата (ROV) показывают кладбище кухонной техники.

«Это немного сюрреалистично», — сказал один из членов экипажа.

«Мы находимся на глубине 1,5 км в глубоком море, и вот мы двигаемся через поле морозильных камер, холодильников и стиральных машин. Вы считаете морские глубины довольно нетронутым местом, но это лишь напоминание, что это не так. Нам все еще удается влиять на эту чужую территорию и экосистему», — отметил один из исследователей.

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Среди затопленных предметов были стиральные машины, холодильники и морозильные камеры. Часть приборов повредилась при падении, из-за чего наружу виднелись пластиковые детали и медная проводка.

Впоследствии аппарат обнаружил и главную часть находки — смятый красный грузовой контейнер с поврежденной стенкой. Именно из него, вероятно, выпала техника.

Участники экспедиции не смогли точно установить обстоятельства аварии. Они допустили, что контейнер мог сорваться с грузового судна во время сильного шторма.

Место находки исследователи в шутку назвали Deep Clean — название, которое можно перевести как «Глубокая очистка».

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По данным Всемирного совета судоходства, в 2025 году в море было потеряно около 1500 контейнеров из-за штормов, сильных волн и аварий.

Глубокое морское дно часто считается одной из последних крупных пустынных местностей Земли, однако выброшенные предметы, рыболовные снасти и утраченные грузы были найдены в некоторых недоступных частях мирового океана.

Ранее дайверы обнаружили город, поглощенный морем 700 лет назад.

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