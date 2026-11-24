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Ученые искали затонувший корабль, а нашли странное «кладбище»: что их удивило
Ученые искали затонувший корабль, но обнаружили под водой десятки стиральных машин.
На дне Мексиканского залива ученые разыскивали место кораблекрушения, но обнаружили неожиданную находку — подводное «кладбище» бытовой техники — с десятками стиральных машин, холодильников и морозильных камер.
Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на материалы научного издания ScienceAlert.
Глубоководная экспедиция в Мексиканском заливе показала, как далеко распространяется влияние человечества, обнаружив странное поле обломков стиральных машин, холодильников и морозильных камер.
Команда исследователей из Национального управления океанических и атмосферных исследований США искала в этом районе то, что, по их мнению, имело место кораблекрушение.
Но недавно опубликованные кадры из их дистанционно управляемого аппарата (ROV) показывают кладбище кухонной техники.
«Это немного сюрреалистично», — сказал один из членов экипажа.
«Мы находимся на глубине 1,5 км в глубоком море, и вот мы двигаемся через поле морозильных камер, холодильников и стиральных машин. Вы считаете морские глубины довольно нетронутым местом, но это лишь напоминание, что это не так. Нам все еще удается влиять на эту чужую территорию и экосистему», — отметил один из исследователей.
Среди затопленных предметов были стиральные машины, холодильники и морозильные камеры. Часть приборов повредилась при падении, из-за чего наружу виднелись пластиковые детали и медная проводка.
Впоследствии аппарат обнаружил и главную часть находки — смятый красный грузовой контейнер с поврежденной стенкой. Именно из него, вероятно, выпала техника.
Участники экспедиции не смогли точно установить обстоятельства аварии. Они допустили, что контейнер мог сорваться с грузового судна во время сильного шторма.
Место находки исследователи в шутку назвали Deep Clean — название, которое можно перевести как «Глубокая очистка».
По данным Всемирного совета судоходства, в 2025 году в море было потеряно около 1500 контейнеров из-за штормов, сильных волн и аварий.
Глубокое морское дно часто считается одной из последних крупных пустынных местностей Земли, однако выброшенные предметы, рыболовные снасти и утраченные грузы были найдены в некоторых недоступных частях мирового океана.
Ранее дайверы обнаружили город, поглощенный морем 700 лет назад.