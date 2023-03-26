Ученые исследовали, что болезнь Альцгеймера можно диагностировать с помощью осмотра глаз

Человеческий глаз может выявлять ранние признаки этой распространенной формы деменции задолго до того, как симптомы станут очевидными.

Болезнь Альцгеймера, как обычно диагностируется с помощью МРТ и ряда других тестов, можно будет диагностировать с помощью осмотра глаз.

Об этом пишет Yahoo! News.

Исследователи медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, Калифорния, провели исследование и проанализировали человеческие глаза и мозговую ткань 86 умерших пациентов, у которых перед смертью была диагностирована либо болезнь Альцгеймера, либо легкие когнитивные нарушения.

Ученые также сравнили образцы людей с нормальной когнитивной функцией с теми, кто имел симптомы на ранней стадии, и с теми, кто имел позднюю стадию болезни Альцгеймера.

Исследователи обнаружили, что на сетчатке пациентов с легкими когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера содержится избыток амилоида бета 42, белка, который образует бляшки, которые накапливаются в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

«Мы обнаружили накопление высокотоксичных белков в сетчатке глаза пациентов с болезнью Альцгеймера и легкими когнитивными нарушениями, что приводит к серьезной дегенерации клеток», — сказал доктор Йосеф Короньо, научный сотрудник отдела нейрохирургии Cedars-Sinai.

Изменения также были обнаружены у пациентов, у которых не наблюдалось ухудшения когнитивных функций или были только очень легкие признаки, что указывает на то, что тесты на сетчатке могут помочь в ранней диагностике.

Напомним, в польском Совете мужчина вытащил тело своей умершей матери из могилы и прожил с ним 13 лет. Труп лежал на диване, на газетах. Об этом стало известно в феврале 2023 года.

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