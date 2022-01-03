Ученые нашли давние следы динозавров, которым более 200 миллионов лет — фото

О том, что следы принадлежат раннему родственнику динозавров, свидетельствуют большие размеры и форма отпечатков.

На пляже города Пенарт на юге Уэльса (Великобритания) нашли давние отпечатки. Эксперты считают, что они принадлежат раннему родственнику динозавров и датируются более 200 млн. лет.

Об этом пишет Sky News.

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Следы были обнаружены еще в прошлом году палеонтологом-любителем Керримом Ризом, который сообщил о находке в Музей естествознания, где палеонтологи провели исследование. После экспертизы они считают, что следы, известные как дорожка, были оставлены ранними завроподами или прозавроподами, датируемыми триасовым периодом.

Сначала ученые скептически отнеслись к его находке, но после расследования предположили, что это могут быть следы динозавров. Результаты своего исследования они опубликовали в Geological Magazine. Большие размеры и форма отпечатков свидетельствуют о том, что они могли принадлежать большому динозавру – завроподоморфу. Следы, найденные в Пенарте, были документированы для дальнейшего изучения с использованием методов 3D-изображения.

Фото/Музей естествознания

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