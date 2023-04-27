Ученые нашли место библейского Армагеддона: оно действительно существует

В Новом Завете это поселение называют местом последней битвы между добром и злом.

Ученые заявляют, что древний город Мегиддо на севере Израиля является библейским местом Армагеддона, где состоится последнее сражение добра и зла.

Об этом сообщает IFLScience.

Считается, что древний город Мегиддо, ныне являющийся местом археологических раскопок на севере Израиля, был заселен около шести тысячелетий, примерно с 7000 года до н.э.

В Новом Завете это поселение называют местом последней битвы между добром и злом.

Согласно Книге Откровения, оставшаяся битва должна произойти, когда "демонические духи" созовут "царей всего мира, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Вседержителя на месте, которое по-еврейски называется Гармагеддон".

Название впоследствии трансформировалось в Армагеддон. Но большинство ученых считают, что оно происходит от словосочетания "Гар Мегиддо", что означает "гора Мегиддо".

Среди эпических сражений, состоявшихся в Мегиддо, была известна война между египетской армией фараона Тутмоса III и ханаанской коалицией племен в 15 веке до н.э., в результате которой Египет захватил контроль над большой частью восточного Средиземноморья.

Около Мегиддо, спустя почти тысячелетие, во время другой войны, фараон Нехо II завоевал Иудейское королевство. А уже в Новейшую эпоху, в конце Первой мировой войны, в 1918 году, страны Антанты разгромили армию Османской империи.

Мегиддо является библейским местом Армагеддона.

Первоначальные раскопки в Тель-Мегиддо проводились между 1925 и 1929 годами, обнаружив невероятную последовательность цивилизаций, что тянется вплоть до конца каменного века.

Сегодня Национальный парк Мегиддо, в состав которого входит археологическая памятка, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярным туристическим направлением.

Ранее сообщалось, что двоих мужчин обвинили в колдовстве из-за сильной грозы и похоронили заживо.

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