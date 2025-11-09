Ученые нашли мужчину, семья которого проживает в одной деревне уже 3 тыс. лет

Фото иллюстративное / © Pixabay

В Германии семья жителя одного села живет там уже три тысячелетия.

Об этом пишет германское издание BILD.

«Нас всегда считали старожилами в нашей деревне», — говорит Манфред Хухтгаузен из села Ферсте (Нижняя Саксония, население 1700 человек). Бывший учитель профессионально-технического училища знал: он живет там, где жил его отец. И его дед. И его прадед. Но он никогда бы не догадался, что корни его семьи уходят так далеко.

Ученые совершили сенсационное открытие: три тысячи лет назад предки Хухтхаузена жили в пещере всего в двух километрах от его дома. То есть как минимум 120 поколений Хухтаузена проживали в этой местности.

Хухтхаузен рядом с портретом одного из его предков / © Bild

Всё началось случайно. В 1980 году археологи обнаружили 4200 костей и фрагментов костей в соседней пещере Лихтенштейна. Они принадлежали примерно 60 людям — от младенцев до пожилых людей, и были похоронены там около 1000 года до нашей эры. Среди останков были бронзовые украшения, керамика, кости животных, семена цветов и остатки одежды.

Директор музея Höhlen ErlebnisZentrum в Бад-Грунде доктор Бригитте Мориц объясняет: «Покойников сначала хоронили в другом месте, а потом переносили сюда. Это было повторное захоронение — путешествие в загробный мир». Следы очага в пещере указывают на то, что здесь проходили похоронные ритуалы.

В 2007 году исследователи Гёттингенского университета смогли расшифровать древнюю ДНК останков. Тогда они предложили жителям близлежащего Ферсте сдать образцы слюны. Хухтхаузен находился среди 120 добровольцев.

«Через девять месяцев я получил письмо от окружной администрации, — вспоминает он. — Там было написано: вы принадлежите к группе из пещеры. Я подумал, что это заблуждение. Но нет, все оказалось верно».

Вероятно, предки Манфреда Хухтгаузена были торговцами солью.

«Что известно о тех, кто жил 3000 лет назад? Много! На их костях нет следов тяжелого физического труда, ранений или насилия», — доктор Бригитте Мориц.

Благодаря анализу ДНК и другим методам исследования, исследователи теперь даже знают, как они выглядели: похожий рост, цвет волос и глаз, как и у людей, живущих в этом регионе сегодня.

У Хухтхаузена два сына, один остался жить в деревне, как и сотни его предков. «Здесь так красиво, что здесь можно жить вечно», — говорит он.

