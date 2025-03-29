Ученые нашли ответ, почему мужчины не слушают того, что говорят женщины

Женщина то мужчина / © Pexels

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Согласно новым исследованиям, ученые подтвердили, что многие женщины уже давно подозревали: мужчины на самом деле не так хорошо слушают, как женщины.

Об этом пишет Daily Mail .

Международная группа ученых провела исследование слуха у 450 человек из 13 разных популяций по всему миру, включая такие страны как Эквадор, Англия, Габон, Южная Африка и Узбекистан. Ученые исследовали чувствительность улитки в ухе, наблюдая, как она передает сигналы мозга в ответ на различные амплитуды и частоты звука.

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Как показали результаты, на слух больше влияет пол, чем возраст . Во всех изученных группах у женщин слух был в среднем на два децибела более чувствительным, чем у мужчин. Этот факт может помочь объяснить, почему мужчины часто не слышат просящих женщин задачу выполнить домашнюю работу, такую как помыть посуду или вынести мусор.

Профессор Тюри Кинг, соавтор исследования из университета Бата, сказал: «Мы были удивлены тем, что обнаружили разницу в слуховой чувствительности на два децибела среди мужчин и женщин во всех исследованных популяциях. Это может быть связано с различными гормональными воздействиями при развитии в утробе, поскольку мужчины и женщины имеют небольшие анатомические различия в структуре улитки в ухе».

Любопытно, что женщины также показали лучшие результаты в других слуховых тестах и восприятии речи. Это говорит о том, что мозг женщин лучше справляется с обработкой звуковой информации.

Ученые также отметили, что окружающая среда человека влияет на его слух. Наивысшая чувствительность к звукам наблюдается у людей, живущих в лесных районах, где они привыкли к большому количеству нечеловеческих звуков, которые могут быть важны для их выживания. Люди, живущие на больших высотах, имеют меньшую чувствительность к звукам. Это связано с воздействием низкого атмосферного давления и, возможно, уменьшением уровня шума.

Еще один любопытный факт: мужчины имеют некоторые структурные отличия в анатомии слуховой системы, что может частично объяснить разницу в слуховой чувствительности. Также у городских жителей было обнаружено смещение чувствительности к более высоким частотам, вероятно из-за постоянного пребывания в шумной среде, где фильтруются низкочастотные звуки.

Доктор Патрисия Балареск, возглавлявшая исследование, сказала: «Наши результаты бросают вызов существующим предположениям о слухе и подчеркивают важность учета как биологических, так и экологических факторов. Это поможет лучше понять причины снижения слуха и индивидуальных отличий в восприятии шума».

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports. Они имеют важное значение для изучения слуховых расстройств и понимания того, как разные факторы влияют на наш слух.

Таким образом, исследование подтверждает то, что женщины обладают лучшей слуховой чувствительностью, и это может быть одной из причин, почему мужчины часто не слышат важные просьбы на дому. Это, безусловно, может объяснить много бытовых недоразумений, ведь уменьшение чувствительности к звукам может создавать впечатление, что мужчины не слушают или не реагируют на обращение.

Напомним, ранее мы писали о том, что западные и украинские ученые утверждают, что для полного счастья мужчинам не нужны женщины.