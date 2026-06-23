Ученые нашли паука, который маскируется под гриб: где он водится

Паук Taczanowskia waska / Фото: David Diaz-Guevarra

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В лесах Амазонки недавно обнаружили нового уникального паука, который маскируется под грибы. Он называется Taczanowskia waska. Уникальность паука заключается в том, что он копирует как внешний вид гриба, так и его поведение.

Об этом пишет Space Daily.

Ученые обнаружили нового паука, который маскируется под грибы

Международная группа ученых официально описала новый вид паука, использующего беспрецедентную стратегию маскировки. Паук копирует паразитический гриб — как снаружи, так и на уровне поведения.

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Исследование, опубликованное в феврале 2026 года в научном журнале Zootaxa, кардинально расширяет представление о мимикрии в дикой природе. В течение двух веков биологи фиксировали случаи, когда организмы имитировали опасные или несъедобные существа, но маскировку животного под паразитарное растение задокументировали впервые в истории.

Название для паука выбрали в честь эквадорской организации Fundación Waska Amazonía, которая исследует биоразнообразие в экологическом коридоре Льянганатес-Сангай — именно здесь и нашли нового паука.

Моделью для мимикрии паука стал аранеопатогенный гриб из рода Gibellula. Этот паразит атакует и убивает паукообразных, образуя на их телах характерные бледные удлиненные плодовые структуры. Найденный паук тщательно повторяет эти характеристики.

Паук имеет бледный окрас и удлиненные наросты на брюшке, которые точно имитируют грибковые наросты на жертве гриба. Сходство настолько сильное, что во время ночного исследования ученые сперва перепутали живого паука с мертвым.

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Исследователи предположили, что паук усиливает визуальный обман, потому что остается неподвижным на нижней стороне листьев именно там, где обычно погибают жертвы гриба Gibellula.

По мнению исследователей, сочетание такого внешнего вида и поведения является уникальной формой защитного камуфляжа. Птицы или другие хищники, которые ищут питательную добычу в кронах деревьев, просто игнорируют объекты, похожие на покрытые грибком трупы насекомых. Во-первых, это выглядит неаппетитно, во-вторых, сигнализирует об опасной инфекции.

Притворяясь мертвым, зараженным существом, паук Taczanowskia waska получает двойную выгоду, потому что и сам спасается от нападения, и имеет возможность незаметно подкрасться к добыче.

Невероятно интересным является факт, что первооткрывателями вида фактически стали обычные пользователи платформы iNaturalist. Во время полевых исследований ученые сделали фотографию паука, считая его грибом.

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Только после того, как участники сообщества внимательно просмотрели кадры и распознали под маской гриба живого паука, материал передали на экспертную оценку. Так свершилось большое научное открытие. Этот род пауков остается малоисследованным.

Теперь биологам придется выяснить, какие эволюционные факторы заставили этих пауков замаскироваться под грибы-паразиты, а также то, существуют ли еще подобные животные.

Как прогнать пауков из своего жилья

Напомним, что летом через открытые окна и двери в дом часто проникают пауки и другие вредители. Защитить дом от них без использования химикатов можно с помощью лимонов. Этот естественный способ отпугивания особенно актуален, начиная с июня, когда из-за жары жилье проветривают чаще.

Для защиты достаточно положить свежий лимон или его кожуру на подоконник рядом с открытым окном. Также можно использовать свечи или спреи с лимонным ароматом, чтобы запах распространялся по комнате.

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Эффективность метода объясняется тем, что пауки ориентируются в пространстве и ищут пищу благодаря обонянию. Сильный цитрусовый аромат нарушает работу их органов чувств, заставляя избегать мест, где пахнет лимоном.

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