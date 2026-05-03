Ученые нашли причину причудливых сновидений

Сновидения / © pexels.com

Ученые выяснили, почему в сновидениях знакомая улица города может вдруг превратиться в нечто сюрреалистическое. Оказывается, мозг во сне не просто переигрывает события дня, а собирает их заново, создавая новые сюжеты.

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Communications Psychology.

Специалисты Школы углубленного изучения IMT в Лукке (Италия) провели эксперимент с участием 287 добровольцев, которые в течение 2 недель ежедневно записывали, что с ними происходило и что им снилось.

Для анализа сновидений был применен искусственный интеллект, который обрабатывал большие массивы текстов.

В результате ученые проанализировали более 3700 описаний снов и реальных событий и обнаружили определенные закономерности.

Оказалось, что во сне знакомые места не пережаты с фотографической точностью, а трансформируются, сочетаясь с другими воспоминаниями, ожиданиями и даже выдумками. Именно поэтому появляются причудливые, сюрреалистические сюжеты сновидений.

На образы, которые появляются во сне, влияют не только события прошлого дня. Исследователи выделили несколько факторов: личностные черты, качество сна, привычка к блужданию мыслей (когда мы отвлекаемся от текущих дел) и отношение человека к сновидениям.

Люди, которые склонны к частому блужданию мыслей, видят более фрагментарные и быстро меняющиеся сны. Те же, кто придает снам большое значение, рассказывают о насыщенных, содержательных сновидениях.

Ученые сравнили полученные во время эксперимента данные с материалами, собранными во время карантина COVID-19. Тогда сны были более эмоциональными, часто включали темы ограничений, препятствий и изоляции. Когда люди адаптировались к новой реальности, эти мотивы ослабевали.

«Сны — это не просто отражение прошлого опыта, а динамический процесс, который формируется тем, кто мы есть и что мы переживаем», — пояснила ведущий автор исследования Валентина Элче.

Исследование снов помогает ученым лучше понять работу памяти, сознания и эмоциональной адаптации.

