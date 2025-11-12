Ученые нашли существо, у которого мозг буквально по всему телу: как выглядит

Мозг / © Associated Press

Реклама

Новое исследование полностью разрушает традиционное представление о морских ежах как о «мозгих» и «простых» существах. Ученые обнаружили, что фиолетовый морской еж (Paracentrotus lividus) обладает удивительно сложной нейронной системой, которую назвали «мозгом всего тела» (whole-body brain).

Об этом пишет Т4.

Сложность, скрытая под иглами

Традиционно иглокожих (морских звезд, огурцов и ежей) считали организмами с рудиментарной, децентрализованной нервной сетью без единого центра обработки информации, то есть без централизованного мозга.

Реклама

Однако, используя высокоточный анализ отдельных клеток и экспрессии генов у молодых особей, исследователи смогли подробно картографировать их нейронные структуры. Ученые обнаружили неожиданно разнообразный массив нейронных клеточных типов.

Сотни проанализированных нейронов экспрессировали не только специфические для иглокожих гены, но и обычно наблюдающиеся в центральной нервной системе позвоночных животных. Вместо базовой сети ученые обнаружили интегрированную, похожую на мозг, систему, рассеянную по всему телу животного.

Морской еж

Переосмысление интеллекта

Основываясь на полученных данных, ученые утверждают, что морских ежей нельзя считать «безмозглыми». Они предложили концепцию полного мозга, где сенсорные и обрабатывающие нейронные элементы равномерно распределены по всему организму, а не локализованы в одной голове.

Как отметил доктор Джек Ульрих-Лютер, это открытие доказывает, что даже животные без обычной центральной нервной системы способны развить организацию, подобную мозгу. Это коренным образом изменяет наше представление о том, как может эволюционировать сложная нервная система.

Реклама

Авторы исследования призывают пересмотреть наше отношение к морским ежам, ставя их в один ряд с осьминогами и воронами — существами, интеллект которых мы начали признавать только после отказа от антропоцентрических представлений об уме.

Напомним, «титул» крупнейшего хищного млекопитающего в мире принадлежит не льву или медведю. Самым большим хищником среди млекопитающих на самом деле является морской гигант, чей вес больше легкового авто.

Также многие мечтали о необычном диком любимце, но одомашнивание — это гораздо более сложный процесс, чем просто забрать животное домой. Приручение является взаимовыгодным симбиозом, требующим от животного наличия шести ключевых характеристик. Большинство млекопитающих не отвечают этим требованиям, поэтому тысячи лет эволюции дали нам лишь небольшое количество видов домашних животных по сравнению с их разнообразием в дикой природе.