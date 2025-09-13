Ученые нашли уникальное место, которое содержит более 3000 яиц динозавров (фото)

Находка ученых

Недавние исследования ученых обнаружили уникальное место в центральном Китае, которое содержит беспрецедентное количество окаменелых яиц динозавров.

Об этом сообщает abc.

Территория заповедника окаменелостей Цинлуншань стала настоящим «окном в прошлое»: здесь найдено более 3000 яиц, большинство из которых сохранились в трехмерной форме и практически не деформированы. Это открытие дает возможность глубже понять репродуктивные стратегии и поведение древних животных.

Раскопки

Для точного датирования 28 выбранных образцов ученые применили метод карбонатного уран-свинцового (U-Pb) датирования. Этот современный метод позволяет определять возраст минералов с высокой точностью, измеряя распад урана на свинец в карбонатных кристаллах. Именно кальцит, обнаруженный в окаменелой скорлупе, позволил осуществить первое достоверное хронологическое датирование окаменелостей из Цинлуншаня.

По результатам исследований, опубликованных в журнале Frontiers in Earth Science, возраст яиц составляет примерно 86 миллионов лет. Авторы открытия отмечают, что новый метод U-Pb может стать надежным инструментом для анализа палеонтологических и геологических данных, превосходя традиционные подходы.

Исследование находки

Большинство найденных яиц относятся к виду Placoolithus tumiaolingensis, классифицированному по форме яйца, поскольку сам динозавр, который их откладывал, еще не идентифицирован. Ученые обращают внимание на пористость скорлупы, которая может помочь воссоздать условия мелового периода, когда планета начала постепенно охлаждаться.

Исследователи надеются, что дальнейшие работы помогут выяснить, как динозавры приспосабливались к изменениям климата и как менялось их поведение во время гнездования. Цинлуншань сегодня является редким «снимком» древней экосистемы, что позволяет детально изучать взаимодействие динозавров с окружающей средой.

Если метод U-Pb датирования станет широко используемым, он может стать революционным инструментом в палеонтологии, позволяя создать точную хронологию эволюции динозавров и открыть новые тайны их репродуктивного поведения.

