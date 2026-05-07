Ученые нашли загадочные монеты с "апокалиптическим прогнозом"
Ученые объяснили происхождение редких монет 11 века, которых нашли в Дании.
В Дании были обнаружены редкие серебряные монеты с изображением "Агнца Божьего". На них также отчеканены греческие буквы Альфа и Омега, означающие "Начало и Конец".
Об этом пишет wprost.pl.
Как отмечают ученые, эта символика напрямую связана с Книгой Откровения - апокалиптическим пророчеством, записанным Иоанном и адресованным семи церквям в Малой Азии. Это послание должно быть одновременно предупреждением и источником надежды, говорящим об окончательной победе Христа над злом.
Найденные монеты были отчеканены примерно в 1009 году, в период, когда Англия боролась с нашествиями викингов. Правители, ища защиты, обращались тогда к богам, чтобы получить их опеку. В мире известно лишь около 30 таких артефактов, которые называются пенсами Agnus Dei (лат. "Агнцы Божьи"), что делает открытие двух новых экземпляров исключительным событием.
Монеты нашли искатели металлов в регионах Ютландии и Ти. Находка попала в Датский национальный музей.
Как объясняют сотрудники музея в официальном сообщении, "в 1009 году английский король Этельред принял меры, чтобы отразить нападения викингов. Он требовал поста и милостыни, а также приказал отчеканить монеты с христианскими мотивами, которые должны были защищать англичан".
Однако оказалось, что монеты не выполнили своей задачи. Зато они понравились викингам, которые вывезли их на свои земли.
