Ученые назвали 4 неочевидных признака, что ваш партнер ходит "налево"

Психологи назвали 4 фактора риска, указывающие на предрасположенность к измене / © Freepik

Многие знаменитости были вовлечены в известные скандалы с супружеской неверностью.

Есть ли какой-то способ распознать предателя, ходящего налево, пишет Daily Mail.

По данным ученых из Университета Коча в Стамбуле, существует четыре тревожных признака, указывающих на то, что кто-то, вероятно, обманывает.

В своем исследовании команда опросил 280 человек об их отношениях и о том, имели ли они намерения относительно неверности. Результаты показали, что люди чаще предавали, если у них была история измен с предыдущим романтическим партнером.

Их шансы на измену также были выше, если кто-то из родителей имел такое предательство в прошлом.

Более того, высокий уровень избегания привязанности и низкий уровень восприятия эмоциональной и сексуальной близости были красными флажками для выявления измены.

«Эти выводы проливают свет на важность решения проблем родительской неверности, избегания привязанности взрослых и проблем близости в парной терапии, учитывая риск неверности», — пишут ученые в своем исследовании.

Неверность — распространенное явление в отношениях. Однако скрытые причины измен до сих пор остаются загадкой.

Чтобы добраться до сути дела, команда привлекла 280 участников в возрасте от 18 до 30 лет, которые были холосты, бездетны и находились в романтических отношениях по меньшей мере год.

Участников опрашивали относительно их семейной истории, стиля отношений и любых намерений изменять. Анализ результатов выявил четыре ключевые тенденции.

Во-первых, участники, чьи родители имели измены, были более склонны изменять.

«Люди могут перенимать пассивно-агрессивное поведение своих родителей как защиту для будущего своих романтических отношений и избегать проявления искренних эмоций, особенно негативных, в своих романтических отношениях», — объяснили исследователи.

Во-вторых, участники, ранее изменявшие в отношениях, также были более склонны делать это снова.

«История измен в прошлых романтических отношениях имела сильнейшую связь с намерениями по поводу неверности», — добавили исследователи.

Высокий уровень избегания привязанности — низкая толерантность к эмоциональной или физической близости — также связан с намерениями относительно неверности.

Исследователи объяснили: «Вероятность неверности может функционировать как деактивирующая стратегия для людей с высоким уровнем избегания привязанности. Учитывая, что они придают приоритет самостоятельности с ограниченной интимной близостью, неверность может быть способом почувствовать себя независимым в преданных романтических отношениях».

В конце концов, люди с низким уровнем эмоциональной и сексуальной близости также были более склонны к изменам.

