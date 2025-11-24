- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 438
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые назвали 4 неочевидных признака, что ваш партнер ходит "налево"
Можно ли распознать изменника заранее — ученые выделили 4 тревожных признака.
Многие знаменитости были вовлечены в известные скандалы с супружеской неверностью.
Есть ли какой-то способ распознать предателя, ходящего налево, пишет Daily Mail.
По данным ученых из Университета Коча в Стамбуле, существует четыре тревожных признака, указывающих на то, что кто-то, вероятно, обманывает.
В своем исследовании команда опросил 280 человек об их отношениях и о том, имели ли они намерения относительно неверности. Результаты показали, что люди чаще предавали, если у них была история измен с предыдущим романтическим партнером.
Их шансы на измену также были выше, если кто-то из родителей имел такое предательство в прошлом.
Более того, высокий уровень избегания привязанности и низкий уровень восприятия эмоциональной и сексуальной близости были красными флажками для выявления измены.
«Эти выводы проливают свет на важность решения проблем родительской неверности, избегания привязанности взрослых и проблем близости в парной терапии, учитывая риск неверности», — пишут ученые в своем исследовании.
Неверность — распространенное явление в отношениях. Однако скрытые причины измен до сих пор остаются загадкой.
Чтобы добраться до сути дела, команда привлекла 280 участников в возрасте от 18 до 30 лет, которые были холосты, бездетны и находились в романтических отношениях по меньшей мере год.
Участников опрашивали относительно их семейной истории, стиля отношений и любых намерений изменять. Анализ результатов выявил четыре ключевые тенденции.
Во-первых, участники, чьи родители имели измены, были более склонны изменять.
«Люди могут перенимать пассивно-агрессивное поведение своих родителей как защиту для будущего своих романтических отношений и избегать проявления искренних эмоций, особенно негативных, в своих романтических отношениях», — объяснили исследователи.
Во-вторых, участники, ранее изменявшие в отношениях, также были более склонны делать это снова.
«История измен в прошлых романтических отношениях имела сильнейшую связь с намерениями по поводу неверности», — добавили исследователи.
Высокий уровень избегания привязанности — низкая толерантность к эмоциональной или физической близости — также связан с намерениями относительно неверности.
Исследователи объяснили: «Вероятность неверности может функционировать как деактивирующая стратегия для людей с высоким уровнем избегания привязанности. Учитывая, что они придают приоритет самостоятельности с ограниченной интимной близостью, неверность может быть способом почувствовать себя независимым в преданных романтических отношениях».
В конце концов, люди с низким уровнем эмоциональной и сексуальной близости также были более склонны к изменам.
