45 шансов наконтакт: ученые определили планеты, где вероятнее всего существует жизнь Ученые назвали 45 планет, где может быть внеземная жизнь / © phys.org

Астрономы определили 45 планет, которые могут являться лучшими местами для поиска внеземной жизни.

Об этом Independent.

Ученые обнаружили более 6000 экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. Но многие из них непригодны для любой жизни, поскольку они слишком жаркие, холодные или иным образом опасные.

Сейчас астрономы предложили 45 из них, которые могут поддерживать жизнь, включая такие известные примеры как Проксима Центавра b, TRAPPIST-1f и Kepler 186f.

Исследователи предполагают, что этот список может являться отправной точкой для поиска сигналов, которые могут указывать на существование внеземной жизни.

Планеты также могут помочь нам определить, работает ли текущая система определения того, могут ли живые организмы существовать вне так называемой «зоны жизни». Это участок вблизи звезды, где температура пригодна для существования жидкой воды. Жидкая вода сегодня считается необходимым условием возможности возникновения жизни земного типа.

Самые интересные из миров в списке находятся в системе Trappist-1, базирующейся вокруг звезды на расстоянии примерно 40 световых лет от нас. Они и некоторые другие планеты возглавляют список, поскольку получают свет подобно Солнцу на Земле.

Но многое будет зависеть от того, имеют эти миры атмосферу, которая действительно позволит им удерживать воду, которая считается ключом к жизни.

«Определение места, где искать, является первым ключевым шагом, поэтому целью нашего проекта было сказать: Вот лучшие цели для наблюдения», — сказала Гиллис Лоури, аспирантка, которая работала над исследованием.

Исследователи надеются, что этот список может использоваться для наблюдений за телескопами и космическими аппаратами, такими как космический телескоп Джеймса Уэбба, а также будущий Римский космический телескоп Нэнси Грейс.

Эти наблюдения должны помочь подтвердить, есть ли у планеты атмосферы — следующий тест на то, действительно ли они пригодны для жизни.

