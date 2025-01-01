Ученые назвали аминокислоту, которая может вылечить похмелье: 22 продукта, в которых она содержится

Для погрузившихся в новогоднее праздничное настроение существует аминокислота, которая может помочь избавиться от похмелья.

Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что L-цистеин может предотвратить или облегчить тошноту, головные боли, стресс и тревогу, связанные с похмельем, передает New York Post.

L-цистеин – это аминокислота, что означает, что она способствует синтезу новых белков в организме. L-цистеин также повышает уровень глутатиона, антиоксиданта, который помогает восстанавливать поврежденные клетки и поддерживает детоксикацию печени. Большинство алкоголя метаболизируется в печени.

Наш организм производит цистеин из аминокислоты метионина – многие продукты с высоким содержанием белка также содержат цистеин. L-цистеин можно также найти в пищевых добавках в форме N-ацетилцистеина.

L-цистеин, безусловно, не является "волшебной палочкой". Финское исследование 2020 года – самое убедительное доказательство того, что L-цистеин улучшает состояние похмелья – имело несколько ограничений. В исследовании участвовали только 19 участников (все мужчины), а добавка содержала много витаминов и питательных веществ, поэтому неясно, стоит ли приписывать всю заслугу именно L-цистеину.

Тем не менее, нет никакого вреда в том, чтобы добавить L-цистеин в свой рацион, особенно после долгой ночи попойки.

Продукты, содержащие L-цистеин:

курица индейка утка свинина стейк мачете говяжья печень колбасное мясо мясные полуфабрикаты тунец крабовые котлеты йогурт рикотта сыр яйца зародыши пшеницы гранола овсянка брокколи чеснок лимская фасоль семена подсолнечника красный перец

Напомним, ученые наконец-то выяснили, почему красное вино вызывает столь сильное похмелье.

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