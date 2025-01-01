Ученые назвали аминокислоту, которая может вылечить похмелье: 22 продукта, в которых она содержится

Она способствует синтезу новых белков в организме.
Для погрузившихся в новогоднее праздничное настроение существует аминокислота, которая может помочь избавиться от похмелья.
Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что L-цистеин может предотвратить или облегчить тошноту, головные боли, стресс и тревогу, связанные с похмельем, передает New York Post.
L-цистеин – это аминокислота, что означает, что она способствует синтезу новых белков в организме. L-цистеин также повышает уровень глутатиона, антиоксиданта, который помогает восстанавливать поврежденные клетки и поддерживает детоксикацию печени. Большинство алкоголя метаболизируется в печени.
Наш организм производит цистеин из аминокислоты метионина – многие продукты с высоким содержанием белка также содержат цистеин. L-цистеин можно также найти в пищевых добавках в форме N-ацетилцистеина.
L-цистеин, безусловно, не является "волшебной палочкой". Финское исследование 2020 года – самое убедительное доказательство того, что L-цистеин улучшает состояние похмелья – имело несколько ограничений. В исследовании участвовали только 19 участников (все мужчины), а добавка содержала много витаминов и питательных веществ, поэтому неясно, стоит ли приписывать всю заслугу именно L-цистеину.
Тем не менее, нет никакого вреда в том, чтобы добавить L-цистеин в свой рацион, особенно после долгой ночи попойки.
Продукты, содержащие L-цистеин:
- курица
- индейка
- утка
- свинина
- стейк мачете
- говяжья печень
- колбасное мясо
- мясные полуфабрикаты
- тунец
- крабовые котлеты
- йогурт
- рикотта
- сыр
- яйца
- зародыши пшеницы
- гранола
- овсянка
- брокколи
- чеснок
- лимская фасоль
- семена подсолнечника
- красный перец
Напомним, ученые наконец-то выяснили, почему красное вино вызывает столь сильное похмелье.
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