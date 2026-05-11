Ученые назвали идеальный возраст для рождения первого ребенка

Ученые рассказали, когда лучше становиться родителями

Ученые из Университета Нью-Брансуика (Канада) считают, что идельный возраст родителей для рожденияпервого ребенка — это 29 лет.

Об этом пишет dailymail.com.

Исследование показало, что возраст, в котором вы рожаете первого ребенка, может повлиять на ваше здоровье и счастье в долгосрочной перспективе — и, как оказывается, 29 лет является оптимальным возрастом.

Исследователи выяснили, что те, кто становится родителями раньше — например, в возрасте до 25 лет — зарабатывают меньше, чем те, кто рожает детей позже.

Исследование под названием «Поздравляем, это фактор риска!» показало, что чем позже у человека рождается первый ребенок, тем лучше его состояние здоровья и материальное благосостояние, причем эти преимущества достигают своего пика ближе к 30-летнему возрасту.

В статье, опубликованной в журнале Plos One, исследователи отметили: «На основе результатов этого исследования идеальный возраст для рождения первого ребенка — от 26 до 31 года.

Именно в этот период самооценка состояния здоровья и психического благополучия, доход и уровень образования, как представляется, остаются стабильными.

В рамках исследования команда из Университета Нью-Брансуика проанализировала данные по 6 282 взрослым, которые имели детей.

Они подсчитали, сколько лет было каждому участнику на момент рождения первого ребенка, и собрали информацию об их жизненных достижениях.

Анализ показал, что возраст, в котором люди становились родителями, был тесно связан с успехами в учебе.

С увеличением возраста при рождении первого ребенка вероятность получения высшего образования — например, поступления в университет — стремительно возрастала.

Вероятность получения более высокого дохода также значительно возрастала по мере того, как люди откладывали рождение детей, и стабилизировалась в возрасте от 26 до 31 года.

Участники, которые стали родителями в подростковом возрасте или в начале двадцатых годов, сообщали о худшем состоянии физического здоровья в дальнейшей жизни, но эта негативная связь уменьшалась для тех, кто откладывал отцовство, стабилизируясь примерно в возрасте 26 лет.

В общем, исследователи обнаружили, что старшие родители, которые впервые стали родителями, сообщали о несколько лучшем состоянии психического здоровья.

Однако удовлетворенность жизнью, судя по всему, не зависела от возраста, в котором человек становился отцом или матерью.

Авторы отметили, что их выводы подтверждают концепцию, известную как теория лиминальности, согласно которой, когда человек становится отцом или матерью во время переходного этапа в жизни, его личностное развитие может остановиться.

Это может объяснить, почему люди, которые рожают первого ребенка на «ключевых» этапах, таких как окончание школы или выезд из родительского дома, могут «застрять» на этом этапе жизни.

Исследователи предостерегли, что их результаты не означают, что подростки или молодые родители не могут добиться успеха.

