Ученые назвали крупнейших летучих мышей в мире: как выглядят (фото)

Титул самой большой летучей мыши на планете разделяют несколько видов рода Pteropus, чей вес достигает 1,6 кг, а размах крыльев — 1,7 метра, что превышает показатели некоторых хищных птиц. Главным претендентом на лидерство является эндемик Филиппин — гигантская золотоголовая летучая лиса, которая сейчас находится под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает издание Discover Wildlife .

Гиганты против карликов: сравнение видов

Хотя золотоголовая лиса имеет самые длинные кости крыльев, по весу с ней конкурируют большая летучая лиса Новой Гвинеи и индийская летучая лиса. Для сравнения, эти гиганты в сотни раз массивнее самого маленького представителя ряда — свиноносой летучей мыши Китти из Таиланда. Последний весит всего 2 грамма при длине тела около 30 мм, что делает его одним из самых маленьких млекопитающих в мире.

Ученые также выяснили механизмы, позволяющие рукокрылым совершать длительные миграции. Поскольку зрение и эхолокация неэффективны на больших расстояниях, животные используют внутренний компас. В клетках летучих мышей содержатся частицы оксида железа, которые помогают им ощущать магнитное поле Земли. Отдельные виды, например пипистрелла Натузиуса или большая ночница, способны преодолевать от 600 до более 1000 км во время сезонных миграций.

Гигантская летучая лиса. / © wikipedia

Уникальное открытие: навигация по поляризованному свету

Последние исследования больших ушастых летучих мышей обнаружили сенсационную особенность: эти животные стали первыми млекопитающими, у которых зафиксировали способность ориентироваться по узору поляризованного света на закате.

Этот механизм работает даже при облачной погоде, помогая летучим мышам калибровать свой магнитный компас. Пока остается научной загадкой, как именно организм этих млекопитающих обнаруживает поляризованные лучи.

