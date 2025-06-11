Ученые назвали первые сигналы развода: тревожные колокольчики в отношениях, о которых мало кто знает

Проблемы в отношениях / © Freepik

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Молчаливое отношение, холодная реакция или игнорирование — это не просто грех в общении, а один из самых опасных сигналов для отношений. Однако, каковы еще факторы, совершенно свидетельствующие о разводе пара?

Об этом сообщили в Huffpost.

Попытка избежать спора путем отказа от диалога, если он становится регулярным, неизбежно приведет к серьезным проблемам. Известный исследователь отношений Джон Готтман называет игнорирование одним из «четырех всадников апокалипсиса» в браке и величайшим предиктором развода.

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«Каменная стена»: Суть проблемы

Джон Готтман, доктор психологии, и их команда из Института Готтмана в течение 40 лет изучали взаимодействие пар. Они обнаружили четыре главные ошибки в общении, которые чаще всего приводят к разрыву отношений: презрение, критика, защитная позиция и каменная стена (stonewalling).

Последний термин, «каменная стена», описывает эмоциональное отстранение от партнера. Это происходит тогда, когда ваш партнер пытается обсудить проблемы, а вы замыкаетесь, отворачиваетесь, оставляя его растерянным, одиноким и эмоционально истощенным.

Как преодолеть «каменную стену»: 7 советов от терапевтов

Брачные терапевты предлагают семь действенных стратегий, чтобы преодолеть привычку к игнорированию и возобновить здоровое общение в паре:

Сосредоточьтесь на одной теме. По словам психотерапевта Викки Старк, люди часто замыкаются, когда испытывают перегрузку информации. Обсуждайте только одну проблему за один раз, избегая попыток решить все вопросы отношений одновременно. Позвольте отстраняющемуся партнеру обсудить ситуацию и, возможно, вернуться к разговору позже. Распознайте физические сигналы. Терапевт Даниэль Кеплер советует обращать внимание на собственные физиологические реакции (ускоренное сердцебиение, дыхание) и внешние проявления (отвращение, вздохи), прежде чем вы закрываетесь. Обсудите эти сигналы с партнером, чтобы вы оба могли распознавать знаки предупреждения «каменной стены». Дайте партнеру шанс на успех. Часто игнорирование происходит по убеждению, что партнер не будет слушать или изменяться. Семейный терапевт Аарон Андерсон призывает прекратить это. Дайте партнеру шанс проявить свои лучшие качества, ясно озвучив, что вы хотели бы изменить. Найдите способы успокоиться. По словам семейного терапевта Кари Кэрролл, попытка продолжить разговор, когда вы эмоционально перегружены, почти всегда будет непродуктивной. Совершите глубокий вдох, отвлекитесь на прогулку или любимое занятие, чтобы успокоиться, прежде чем возвращаться к обсуждению. Не ссорьтесь, когда истощены. Семейный терапевт Дебора Холт советует избегать сложных разговоров, когда вы оба истощены или находитесь в состоянии стресса. Выберите удобное время и место для качественного разговора, создав безопасное пространство для открытого обмена чувствами. Говорите о прошлых образах. Если вы отстранитесь от того, что в прошлом ваши слова были проигнорированы, поделитесь этим с партнером. Вместо скрывать эмоции, Аарон Андерсон советует сказать, что вы чувствовали себя униженными, и это привело к обиде. Это даст партнеру шанс решить проблему. Отложите обсуждение, если нет сил. Консультант по браку Крейг Ламберт отмечает, что вполне нормально сказать: «Можем ли мы поговорить об этом чуть позже? Я чувствую себя ошеломленным.» Однако важно обязательно назвать конкретное время для обсуждения в течение следующих 24 часов.

Ранее сообщалось, 7 вопросов никогда не стоит задавать партнеру, если хотите спасти отношения. Отношения могут быть сложными, а иногда, не осознавая этого, мы задаем вопросы, угрожающие нашей гармонии как пары.

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