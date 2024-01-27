Ученые назвали растение, которое спасет человечество от голода в случае ядерной зимы

Представьте катастрофическое событие, закрывшее солнце, например извержение крупного вулкана или даже ядерную войну. Тогда сельское хозяйство будет уничтожено. Но ученые пришли к выводу, что не вся флора вымрет.

Международная группа исследователей утверждает, что для спасения человечества от голодной смерти при ядерной войне могут быть морские водоросли.

Об этом пишет Phys.org.

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По словам ученых, уменьшение солнечного света в случае ядерной зимы, столкновение астероида/кометы или извержение крупного вулкана, приведет к уничтожению сельского хозяйства. Поэтому человечеству нужны стойкие источники пищи. Наиболее перспективными для этого называют морские водоросли, поскольку они могут быстро расти в широком диапазоне условий окружающей среды.

"Инвестиции в создание ферм по выращиванию морских водорослей могут предотвратить глобальный голод по сценариям, где солнечный свет резко сокращается", – говорит исследователь из Кентерберийского университета в Великобритании Дэвид Денкенбергер.

Ученые выяснили, что водоросли достаточно устойчивы, чтобы выжить в океанах даже после полномасштабной ядерной войны.

Ядерная зима

Согласно подсчетам, если начнется ядерная война и ядерные государства осуществят запуск тысяч боеголовок, тогда в атмосферу Земли будет выброшено около 150 сажи, которые заблокируют солнечный свет на годы.

Однако того небольшого количества оставшегося солнечного света все равно будет достаточно для фотосинтеза и роста морских водорослей, даже при наличии черного углерода в атмосфере.

Согласно исследованию, с оптимальной площадью производства и подготовки морские водоросли могли бы удовлетворить эквивалент 45% мирового спроса на продукты питания уже через девять месяцев интенсифицированного производства. Однако исследователи также отметили, что только до 15% человеческого рациона могут обеспечивать морские водоросли из-за высокого содержания йода.

Отвечая на вопрос, пригодны ли морские водоросли для потребления человеком после ядерной войны, ученые ответили, что они естественным образом будут поглощать загрязнители из окружающей среды, но токсичные вещества можно уменьшить до безопасного уровня.

Ранее ученые смоделировали, что в случае ядерной войны между РФ и США наступят десятилетия голода и ядерной зимы.

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