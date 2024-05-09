Ученые назвали возможную причину потери слуха у Людвига ван Бетховена – новое исследование

В прядях волос гениального композитора обнаружили высокое содержание ядовитых веществ, но это вряд ли является доказательством умышленного убийства.

Химический анализ прядей волос Людвига ван Бетховена, а также новейшие технологии геномного анализа позволили окончательно установить, что смерть немецкого композитора от отравления свинцом является лишь старым мифом. Но содержание этого металла в волосах может раскрыть главную тайну его жизни и смерти – причину роковой глухоты гениального музыканта.

Об этом пишет Science Alert.

Предыдущие исследования не смогли установить причины потери слуха и проблем с пищеварением, которые преследовали композитора с молодости. Бетховен был не только композитором, но и талантливым пианистом. Поэтому глухота стала для него трагедией и заставила отказаться от игры на фортепиано перед публикой.

Новое исследование двух прядей волос Бетховена, что подтверждено генетическим анализом, установило, что его организм действительно был отравлен свинцом. Но концентрация этого металла оказалась недостаточной, чтобы стать причиной смерти композитора.

Патолог Гарвардской медицинской школы Надер Рифаи и его коллеги провели анализ волос Бетховена методом масс-спектрометрии и измерили содержание в нем ядовитых веществ – свинца, мышьяка и ртути.

В одном из образцов концентрация свинца была в 64 раза выше нормы, а во втором его концентрация превысила верхний допустимый предел в 95 раз. При этом в обоих образцах уровни ртути и мышьяка также превышали показатели, приемлемые для здорового человека.

"Такие уровни свинца обычно связаны с желудочно-кишечными и почечными заболеваниями, а также приводят к снижению слуха, но не считаются достаточными, чтобы быть единственной причиной смерти", – объяснили исследователи.

Ученые считают, что отравление Бетховена свинцом вряд ли было попыткой убить его. Скорее всего, это объясняется распространенным использованием в те времена свинцовой посуды, в частности кубков для питья, а также практикой применения лекарств с содержанием свинца.

"Хотя установленные концентрации не подтверждают предположение о том, что влияние свинца повлекло смерть Бетховена, это, возможно, способствовало документально подтвержденным болезням, от которых он страдал большую часть своей жизни", — заявили ученые.

Напомним, в прошлом году исследователи установили, что Бетховен, вероятно, умер от заболевания печени, вызванного вирусом гепатита B, чрезмерным употреблением алкоголя и генетической предрасположенностью к патологиям этого внутреннего органа.

Читайте также: