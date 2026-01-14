Ученые назвали возраст, когда мужчины хотят секса больше всего: результаты вас сильно удивят

Пара в постели / © Freepik

Реклама

Есть стереотип, что сексуальное желание неизбежно угасает с возрастом, а молодость является периодом высокой активности. Однако новое масштабное исследование опровергает это утверждение, по крайней мере, в отношении мужчин. Оказывается, представители сильного пола достигают пика своего либидо значительно позже, чем принято считать.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые проанализировали данные более 67 000 взрослых в возрасте от 20 до 84 лет. Результаты показали неожиданную динамику: сексуальное влечение у мужчин начинает расти в возрасте 20-30 лет и достигает своего максимума в начале 40-летия. После этого происходит только постепенное, а не резкое понижение.

Реклама

Интересно, что мужчины в возрасте 60 лет демонстрировали такой же уровень сексуального желания, как и их 20-летние «конкуренты».

Исследователи назвали это открытие неожиданным, ведь биологически уровень тестостерона начинает падать после 30 лет.

Ученые предполагают, что ключевую роль играют психологические факторы: стабильные отношения и эмоциональная зрелость в 40 лет способствуют лучшему качеству интимной жизни.

Почему женщины «холодеют» быстрее

У женщин ситуация кардинально иная. Их пик сексуальности действительно приходится на ранний взрослый возраст — 20-30 лет. После этого желание постепенно снижается и резко падает после 50 лет.

Реклама

«Особенно примечательно то, насколько значительно выше сексуальное влечение у мужчин по сравнению с женщинами в течение большей части взрослой жизни», — отмечают авторы исследования.

Даже на своем пике женское либидо оказалось ниже среднего уровня мужского желания. Лишь после 60 лет показатели мужчин опускаются ниже максимальных женских рекордов.

От чего еще зависит сексуальное влечение

Исследование выявило интересные социальные закономерности:

Например, мужчины в отношениях имеют выше либидо, чем одиночки. У женщин наоборот — одинокие участницы опроса сообщали о более сильном желании, чем замужние.

Реклама

Большое количество детей снижало желание у женщин, но повышало его у мужчин.

Наиболее подверженными возбуждению оказались офисные работники и менеджеры по продажам. Ниже всего либидо зафиксировали у военных и операторов станков.

Также ученые отметили, что участники с бисексуальной ориентацией сообщали о самом высоком уровне сексуального желания среди всех групп.

Напомним, ранее мы писали, какие вопросы никогда не стоит задавать партнеру, если хотите спасти отношения.