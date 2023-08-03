Ученые обнаружили оружие из инопланетного металла: находке 3000 лет

На металлическом наконечнике стрелы, датируемом периодом бронзового века, обнаружили изотопы алюминия-26, не встречающиеся в природе на Земле.

Международная группа геологов и историков обнаружила, что хранящийся в Бернском историческом музее наконечник стрелы был изготовлен из метеоритного железа.

В публикации в Journal of Archaeological Science исследователи описывают атрибуты наконечника стрелы и то, откуда, по их мнению, взялся материал, из которого она была изготовлена.

Наконечник стрелы был найден в Мэригене, поселении бронзового века на территории Швейцарии, населенном примерно с 900 по 800 год до нашей эры.

Тестирование наконечника стрелы показало, что частично он изготовлен из изотопов алюминия-26, которые в природе не встречаются на Земле. Они также нашли сплав железа и никеля, который ранее обнаруживали только в метеоритах.

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Исследователи отметили, что место, где был найден наконечник стрелы, расположен менее чем в восьми километрах от места, где метеорит Тваннберг врезался в землю, что делает его вероятным источником железа, которое использовалось для изготовления наконечника стрелы.

Но при более подробном рассмотрении команда обнаружила, что концентрации германия и никеля не совпадают. Это заставило их искать другой источник.

Поиск в геологической базе данных показал, что в Европе было найдено лишь три метеорита с правильной комбинацией металлов: один в Чехии, другой в Испании и третий в Эстонии.

Исследователи предполагают, что наконечник стрелы был изготовлен из метеоритного железа в Эстонии, а затем транспортирован в Швейцарию через торговые сети бронзового века, известные как "янтарные пути".

Команда также обнаружила на наконечнике стрелы остатки смолы, которая, по их предположению, была клеем. Это свидетельствует о том, что наконечник стрелы был прикреплен к какому-то древку.

Напомним, ранее археологи в Кении обнаружили одни из самых древних каменных орудий, которые когда-либо использовали древние люди. Их возраст насчитывает 2,9 миллиона лет.

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