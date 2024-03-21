Ученые обнаружили планету, похожую на яйцо: она может скоро погибнуть

Предыдущие исследования предполагали, что WASP-12b погибнет за 10 миллионов лет, однако сроки изменились.

Ученые обнаружили гигантскую планету, размеры которой вдвое превышают Юпитер. Она двигается по спиральной орбите вокруг своей звезды. И что любопытно, эта траектория должна привести планету к гибели.

Об этом пишет издание Space.com.

Речь идет о планете под названием WASP-12b. Предыдущие исследования предполагали, что WASP-12b погибнет за 10 миллионов лет, но теперь учёные считают, что это произойдет гораздо раньше.

"Согласно нашим расчетам, планета врежется в звезду WASP-12 всего через три миллиона лет, невероятно короткий промежуток времени, учитывая, что возраст звезды составляет всего три миллиарда лет", — заявил ведущий автор исследования Пьетро Леонарди из Падуанского университета.

В пределах космических масштабов – три миллиона лет считается коротким сроком. В то же время, звезды, похожие на Солнце, живут около 10 миллиардов лет.

Что интересно, только за земной день планета совершает оборот вокруг своей звезды. По этой близости планету квалифицируют как горячий юпитер. Ученые полагают, что температура поверхности звезды достигает 2210 градусов по Цельсию.

Кроме того, форма планеты напоминает яйцо. И это из-за сильных приливных сил, связанных с гравитацией. Это гравитационное влияние также удаляет материал из WASP-12b, который образует диск материи вокруг звезды.

Напомним, что в Солнечной системе может скрываться еще одна планета.

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