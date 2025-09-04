Ученые обнаружили регион в Европе, где люди живут гораздо дольше всех

Финляндия / © Reuters

Исследователи обнаружили потенциальную "голубую зону" в Западной Финляндии, где ожидаемая продолжительность жизни превышает средний показатель по стране и мировой уровень.

Об этом рассказывает IFL Science.

Особенно выделяется шведомовный регион Остроботния: здесь новорожденные в среднем живут 83,1 года, что выше среднефинского показателя 81,6 года и мирового – 73,1 года. Ученые связывают это с активным образом жизни, здоровым питанием, низким уровнем стресса и социальным взаимодействием жителей.

В исследовании от Университета или Академии подчеркивают, что долголетие может зависеть от культурного, социального и экономического контекста. В то же время в Южной Остроботне продолжительность жизни ниже, хотя жители следуют тем же принципам здорового образа жизни. Соседние Аландские острова имеют еще лучшие показатели здоровья, однако их образ жизни отличается от классических "голубых зон". Это свидетельствует о сложности влияния разных факторов на продолжительность жизни.

Известные "голубые зоны" мира – это регионы с аномально высокой продолжительностью жизни, где люди чаще достигают 100 лет. Среди них: японский остров Окинава, скалистые горы Ольястры на Сардинии и прибрежные районы Икарии в Греции.

