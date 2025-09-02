Ученые обнаружили самую большую белую акулу в Атлантике: как выглядит

Акула / © Getty Images

У побережья США ученые некоммерческой организации OCEARCH обнаружили и обозначили крупнейшего самца большой белой акулы, которому дали имя Контендер. Этот гигантский хищник протяженностью 4,19 метра и весом около 750 килограммов является важным знаком возможного возрождения популяции большой белой акулы в этом регионе.

Об этом пишет Т4.

По словам главного ветеринара OCEARCH, взрослые самцы такого размера встречаются крайне редко. Контендер был замечен 17 января 2025 года у побережья Флориды. С тех пор его трекер зафиксировал миграцию, типичную для этого вида. Он преодолел тысячи километров: двигался к югу, затем исчез на несколько недель, чтобы снова появиться у берегов Северной Каролины. Последнее его местонахождение было зафиксировано 18 июля близ Кейп-Кода, штат Массачусетс.

Хотя большие белые акулы мигрируют на большие расстояния, их популяция разделена на три генетически обособленных группы. Контендер, возраст которого предположительно превышает 30 лет, является важной частью репродуктивной популяции.

Большая белая акула (Carcharodon carcharias). Фото: OCEARCH.

Несмотря на впечатляющие размеры Контендера, он не является самой зарегистрированной белой акулой. Самые большие особи — это самки. Например, Мэри Ли достигала 4,8 метра, а Нукуми — 5,2 метра. Однако самой известной белой акулой в мире является Дип Блу, длина которой, по оценкам, составляет более 6 метров, а возраст — около 50 лет. Ее местонахождение остается загадкой.

Напомним, желание сделать эффектное фото с диким животным часто приводит к непредсказуемым последствиям. В этом на собственном опыте убедился житель Флориды, решивший позировать с лимонной акулой, извлеченной из океана. Однако хищник, которому явно не понравилось такое внимание, больно укусил мужчину.

У берегов Коста-Рики, в Национальном парке Тортугеро, впервые поймали чрезвычайно редкую акулу-медсестру. У нее был необычный ярко-оранжевый цвет и белые глаза.

Редкая акула-ангел (Squatina squatina) плавает по водам Кардиганского залива в Уэльсе. Ученым удалось зафиксировать одну из самых редких акул мира — находящийся под критической угрозой исчезновения вид.