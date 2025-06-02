Ученые обнаружили уникальное растение, которое растет только в одном месте на планете (фото)

Гигантский крестовник / © livescience

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На среднегорных склонах легендарной африканской вершины — горы Килиманджаро- природа скрывает настоящее чудо. Там, высоко над уровнем моря, растет гигантский крестовник (Dendrosenecio kilimanjari) — странное, чуждое внешнему миру растение, не встречающееся больше нигде на планете. Его внешний вид напоминает гибрид ананаса и кактуса, но это — результат миллионолетней адаптации к жестким условиям высокогорья.

Об этом пишет LiveScience

Этот крестовник поселился на Килиманджаро около миллиона лет назад и не покидал своего единственного ареала обитания. Он растет на высотах от 2800 до 4000 метров над уровнем моря, где климат жесткий и непредсказуемый: от солнца до снега, от дождя до пронизывающих ветров. Температуры могут колебаться от +20°C днем до -29°C ночью.

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Чтобы выжить в таких условиях, растение развило уникальные «выживальные» навыки. Оно сохраняет воду в толстых стеблях и мясистых листьях, которые дополнительно защищены волосками — это уменьшает испарение. А от холода крестовник защищает себя «одеждой» из собственных мертвых листьев, которые окутывают стебель, создавая естественную теплоизоляцию.

Исследования показали, что крестовник даже производит биологический «антифриз», который позволяет ему расти выше границы деревьев. Несмотря на тяжелые условия, эти растения постепенно, но упорно тянутся к солнцу: они растут всего на 2,5-5 см в год, поэтому самые высокие из них — настоящие долгожители возрастом более 100 лет.

Высота некоторых экземпляров достигает 6-9 метров, что впечатляет, учитывая сложные условия существования. Такой вертикальный рост помогает лучше ловить солнечный свет, что крайне важно для фотосинтеза в разреженном горном воздухе.

Растения цветут желтыми цветами, которые привлекают насекомых-опылителей. После опыления появляются семенные головки, которые ветер разносит по склонам, ища новые места для прорастания. Но в пределах Килиманджаро — потому что вне этой горы крестовник просто не выживает.

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По генетическим данным, гигантские крестовники эволюционировали из меньших предков, которые со временем мигрировали на большую высоту, приспосабливаясь к холоду, недостатку влаги и солнца. Они стали уникальными «детьми горы», которых не найдешь больше нигде.

Лучшие места для наблюдения за этими растениями — плато Шира и район лагеря Барранко. Туроператоры рекомендуют маршруты Лемошо, Мачаме и Северный — именно на этих тропах крестовники встречаются чаще всего.

Туристам советуют не прикасаться к растениям и не повреждать их. Они не только редкие, но и важны для экосистемы Килиманджаро: их корни стабилизируют почву и предотвращают эрозию, а сами растения

Крестовник Килиманджаро — не просто ботаническая редкость, а живое свидетельство того, как удивительно природа адаптируется к самым суровым условиям. Это растение, которое не только выжило, но и расцвело в почти инопланетной среде — и еще раз напомнило, какой загадочной остается наша планета.

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