Ученые объяснили, почему голубые глаза на самом деле не голубые

Голубые глаза / © Pixabay

Реклама

Ученые объяснили, что голубые глаза не содержат синего пигмента, а их цвет возникает из-за особенностей рассеивания света, а зеленые глаза редкие из-за специфической генетической особенности.

Об этом сообщает издание Daily Mail

По информации экспертов, голубой оттенок радужки глаза возникает не из-за пигмента, а из-за так называемого эффекта Тиндаля — тот самый феномен, который делает небо и море синими, хотя на самом деле они прозрачные.

Реклама

Доктор Девиния Бивер из университета Бонда в Австралии объяснила, что виноват меланин — вещество в организме, которое отвечает за цвет кожи и волос.

«Карие глаза содержат большое количество меланина, который поглощает свет и придает им темный оттенок», — написала она в The Conversation. «Голубые глаза содержат очень мало меланина.

В голубых глазах более короткие волны света, такие как синие, рассеиваются значительно эффективнее, чем длинные волны — красные или желтые.

Из-за низкой концентрации меланина поглощается меньше света, что позволяет рассеянному синему свету доминировать в том, что мы воспринимаем. Этот голубой оттенок возникает не из-за пигмента, а из-за взаимодействия света со структурой глаза».

Реклама

Зеленый цвет глаз является редким из-за генетической особенности, которая снижает уровень меланина, но не настолько, как в голубых глазах.

Карие глаза также могут быть более сложными: неравномерное распределение меланина в радужке создает «мозаику» цвета, которая может меняться в зависимости от освещения.

В течение десятилетий считалось, что цвет глаз контролируется одним геном, однако недавние исследования показали, что на этот признак влияют многие гены.

«Это объясняет, почему дети в одной семье могут иметь разные цвета глаз и почему двое голубоглазых родителей иногда могут иметь ребенка с зелеными или светло-карими глазами», — отметила доктор Бивер.

Реклама

Чтобы объяснить, почему многие младенцы, особенно с европейским происхождением, рождаются с голубыми или серыми глазами, доктор Бивер добавила, что на момент рождения уровень меланина еще низкий.

Пигмент постепенно накапливается в течение первых лет жизни, и голубые глаза могут смениться на зеленые или карие.

Во взрослом возрасте цвет глаз, как правило, стабилен, но может немного меняться под воздействием света или оттенка одежды. Постоянные изменения случаются редко, но возможны из-за старения или определенных медицинских состояний.

Некоторые знаменитости, в частности Кейт Босворт и Мила Кунис, имеют редкое состояние — гетерохромию, когда один глаз отличается по цвету от другого. Это может быть генетической особенностью, следствием травмы или связано с определенными состояниями здоровья, пояснила доктор Бивер.

Реклама

Известный музыкант Дэвид Боуи имел глаза разных цветов из-за постоянно расширенного зрачка после несчастного случая, что создавало иллюзию гетерохромии.

Голубой цвет глаз сейчас является самым распространенным в Великобритании, в то время как карие глаза остаются самыми распространенными в мире.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследование Копенгагенского университета раскрыло удивительную истину: у каждого голубоглазого человека на Земле был общий предок, живший от 6000 до 10 000 лет назад.