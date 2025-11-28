Ученые объяснили, почему Храм Венеры не разрушается уже тысячи лет: потрясающее открытие

Храм Венеры / © dailymail.co.uk

Несмотря на почти 2000 лет истории и расположение в геологически нестабильном регионе, потрясающий Храм Венеры в Италии по-прежнему стоит. Новое исследование раскрывает секрет его стойкости. Древние римляне намеренно добавляли вулканические элементы при создании строительных материалов. Поэтому со временем храм становился лишь крепче.

Об этом пишет Daily Mail.

Храм Венеры — монументальное восьмиугольное сооружение. Ее построили во II веке по приказу императора Адриана в Байях близ Неаполя. Он служил термальным зданием в большом комплексе общественных бань. Его долговечность всегда вызывала удивление. Он расположен в вулканически активной зоне Флегрейских полей, где происходит «брадисейзм» — медленное поднятие и опускание земной поверхности.

Ученые из Неаполитанского университета Федерико II проанализировали образцы вокруг основания храма и обнаружили, что римские строители были гораздо умнее, чем считалось. Они целенаправленно смешивали известковую базу с различными вулканическими материалами, беря во внимание структурные требования строения.

Доктор Кончетта Рисполи, автор исследования, объяснила, что храм сохранился, поскольку его геоматериалы «ведут себя почти как естественная скала».

«Вместо того чтобы ослабевать, материалы продолжают 'сцепляться' и консолидироваться с возрастом», — заявила она.

Храм Венеры. / © dailymail.co.uk

Ключевым элементом стало использование местного вулканического пепла, известного как пуцолана. При смешивании с известью он запускал химическую реакцию, постепенно образующую новые минералы внутри раствора. Этот процесс создал очень прочную и устойчивую конструкцию, защищенную от воды, влажности и постоянных движений грунта, которые опустили храм примерно на шесть метров ниже современной поверхности.

Кроме пуццоланы, исследователи нашли доказательства использования различных вулканических пород для разных частей 24-метрового сооружения. Крепкие вулканические туфы и лавы размещались в опорных зонах. Легкий шлак, импортируемый из района Везувия, использовался в верхней части для уменьшения веса. Доктор Рисполли отмечает, что такой тщательный отбор материалов является прямой причиной того, что памятка до сих пор стоит.

