Ученые объяснили, почему нельзя сдерживать слезы

Сдерживание слез - привычная практика, которая включает сложные механизмы в мозге и может влиять на физическое и эмоциональное здоровье.

Об этом пишет издание Metrópoles.

Слезы — естественная биологическая реакция на эмоциональную перегрузку. Многие люди сдерживают их, чтобы сохранить спокойствие в общественном месте. Этот выбор, который кажется лишь социальным, активирует сложные нервные пути и вызывает мгновенные изменения в организме.

Сдерживание слез — это не просто акт контроля, это физическое усилие, гормональные изменения и изменения в работе организма. Тело реагирует так, будто находится в стрессовой ситуации, даже если реальной угрозы нет.

Физиологический аспект

По словам нейрофизиолога Тайс Аугусту Мартинс из больницы Санта-Лусия (Бразилия), эмоции формируются в лимбической системе и контролируются префронтальной корой — частью мозга, отвечающей за социальные оценки и моральные ограничения.

«Сдерживание слез — это реакция префронтальной коры, которая подавляет эмоцию, запускаемую лимбической системой», — объясняет специалист.

Это подавление не проходит незамеченным телом. Усилие контроля активирует автономную нервную систему и повышает уровень кортизола, гормона стресса, который вызывает:

учащенное сердцебиение;

повышение давления;

потоотделение;

тремор;

напряжение мышц шеи, плеч и челюсти;

головная боль и ощущение «комка в горле».

Регулярное подавление эмоций приводит к хроническому стрессу, изменениям в метаболизме, набору жира, повышению сахара в крови, снижению иммунитета, бессоннице, раздражительности и боли.

Эмоциональный аспект

Решение сдерживать слезы также связано с социальными и культурными нормами. Психиатр Иаго Фернандес отмечает, что плач является проявлением уязвимости, и не всегда среда кажется безопасной для этого.

«Социально „сдерживание слез“ — это форма самозащиты статуса. Биологически это подавление стресса, которое не снимает его, а лишь переносит в тело», — объясняет Фернандес.

Сдерживание эмоций не исчезает после того, как человек «не плачет». Оно продолжает влиять на организм, поддерживая состояние тревоги и риск развития депрессии, нарушений сна и физических симптомов, таких как хроническая боль и усталость.

Функция плача

Плач — это не просто эмоциональный выброс, он регулирует организм: после плача активируется парасимпатическая система, которая снижает давление, ускорение сердцебиения и восстанавливает баланс организма.

Эмоционально, плач помогает проработать чувства, снимает внутреннее напряжение и уменьшает психологическую перегрузку. Плач также способствует социальным связям, демонстрируя уязвимость и формируя эмпатию.

Сдерживание слез не является признаком силы, а выражение эмоций — важная часть психического и физического здоровья.

