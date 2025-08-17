Ученые описали человека будущего: что произойдет с волосами, зубами и ушами

Эволюция человека будущего / © Pixabay

Реклама

Современные технологии, снижение физической активности и достижения медицины могут привести к эволюционным изменениям человеческой анатомии. Человек будущего может даже потерять некоторые органы и части тела.

Об исследовании ученых пишет издание The Sun.

Ученые прогнозируют, что в будущем волосы на теле могут стать еще тоньше и реже и даже полностью исчезнуть. Раньше они выполняли функции хранения тепла и защиты кожи, но с развитием технологий это стало не нужным.

Реклама

Наоборот уже теперь многие люди, а особенно женщины, избавляются от волос на теле в рамках стандартной косметической процедуры.

«Современная одежда, отапливаемые дома и технологический комфорт означают, что естественная теплоизоляция больше не важна», — отметило издание.

Лишним рудиментом могут стать зубы мудрости, которые помогали древним людям перетирать жесткую пищу — коренья, орехи и сырое мясо.

При более мягком современном питании эти зубы больше не нужны, вместо этого они часто служат причиной боли и проблем, которые становятся причиной их удаления.

Реклама

Ученые отметили, что в процессе эволюции человеческие челюсти уменьшались на протяжении поколений. Поэтому будущие люди могут родиться без зубов мудрости.

Также у людей будущего может исчезнуть копчик — остаток хвоста у приматов, который изначально помогал сохранять равновесие и поддерживать хвост. Сейчас он лишь поддерживает некоторые мышцы таза.

Современный образ жизни — с плоскими поверхностями, стульями и меньшей потребностью в лазании или хватании — означает, что копчик практически не нужен. Ученые предполагают, что у будущих людей он может постепенно уменьшаться или исчезать.

Так же может полностью атрофироваться аппендикс, который больше не нужен людям для переваривания пищи, поскольку изменился рацион людей и способы приготовления.

Реклама

Аппендикс уже сейчас является одним из органов, которые чаще всего удаляют. По сути, это пережиток нашего эволюционного прошлого, который был полезен древним людям для переваривания тяжелой, волокнистой пищи.

Как утверждают ученые, древние люди использовали ушные мышцы для поворота ушей в сторону звуков, как это делают кошки и собаки. Это помогало им обнаруживать хищников, добычу или другие опасности в окружающей среде.

Теперь ушные мышцы большинства людей неактивны и практически не имеют практического значения. Люди, которые умеют шевелить ушами, используют это разве что для потехи. Поэтому ученые прогнозируют, что через тысячи лет люди будут рождаться с полностью неподвижными ушами.

Напомним, в Танзании мужчина ошеломил медиков, когда они обнаружили, что он прожил восемь лет с ножом в груди.