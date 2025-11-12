Ученые определили моменты жизни, когда старение ускоряется

Старение

Процесс старения человека не всегда происходит постепенно. Есть два возрастных периода, когда организм меняется наиболее стремительно — около 44 и 60 лет.

Об этом сообщили авторы масштабного исследования, проведенного в 2024 году, пишет ScienceAlert.

Исследование изучало молекулярные изменения, происходящие в организме человека с возрастом. По словам генетика Майкла Снайдера из Стэнфордского университета, эти периоды характеризуются особенно резкими изменениями во многих биологических показателях.

«Мы не просто стареем постепенно — существуют периоды, когда изменения происходят чрезвычайно резко, — пояснил Снайдер, — Середина 40-х и начало 60-х годов — это время существенных преобразований в нашем организме. И это касается всех молекул, которые мы анализировали».

Для исследования ученые наблюдали за 108 взрослыми участниками, которые в течение нескольких лет регулярно предоставляли биологические образцы. Всего было собрано 135 239 показателей образцов RNA, белков, липидов и микробиома с кожи, слизистой рта и носа. Каждый участник в среднем предоставил 47 образцов, а один — 367, что позволило накопить более 246 миллиардов данных для анализа.

Результаты показали два четких пика изменений в молекулах организма. Первый — в середине 40-х годов, второй — в начале 60-х. Пик в 40-44 года был связан с метаболизмом липидов, алкоголя и кофеина, сердечно-сосудистой системой, а также функцией кожи и мышц. Второй пик в 60 лет касался метаболизма углеводов и кофеина, сердечно-сосудистых показателей, состояния кожи и мышц, иммунной системы и работы почек.

Ученые отмечают, что первый пик совпадает с периодом менопаузы у женщин, но изменения наблюдались и у мужчин, поэтому это не является единственным фактором. «Вероятно, существуют другие, более значимые механизмы, которые влияют на резкие изменения организма у людей обоих полов», — пояснила метаболомистка Сяотао Шен.

Ученые подчеркивают, что исследование проводилось на небольшой группе людей в возрасте от 25 до 70 лет, поэтому для более точного понимания процессов старения необходимы дальнейшие эксперименты и наблюдения на большей выборке.

По словам авторов, понимание этих «скачков старения» может помочь в разработке эффективных методов профилактики и лечения возрастных заболеваний, включая проблемы сердца, иммунной системы и обмена веществ.

