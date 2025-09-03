Ученые оставили послание для человечества, которое откроют через 6000 лет: что в нем

Человечество пытается сохранить свою историю / © theguardian.com

Ученые из Университета Оглторп (США) создали уникальную капсулу времени, чтобы сохранить знания и артефакты современности для будущих цивилизаций. Хранилище, известное как «Крипта цивилизации», было запечатано в 1940 году, а его открытие запланировано на 8113 год. Этот проект является попыткой передать потомкам послание о нашей жизни и истории.

Об этом пишет издание Т4.

Идея создания первой современной капсулы времени принадлежит доктору Торнвеллу Джейкобсу, президенту Университета Оглторп в Джорджии. Пораженный тем, как мало сохранилось информации о древних цивилизациях, в частности Древнем Египте, он назвал это нашим «археологическим долгом» перед будущими поколениями. В 1936 году он задумал создать хранилище, которое бы передало знания и артефакты нашей эпохи.

Хранилище, названное «Крипта цивилизации», было обустроено как гробница фараона. Оно содержит тысячи артефактов, охватывающих 6000 лет истории до 1930-х годов. Среди них:

записи джазового кларнетиста Арти Шоу;

фильмы, снятые с 1898 года;

100 книг на микропленке;

повседневные предметы, в частности модель Дональда Дака;

«Книга записей» — детальное описание всех предметов, которое поможет будущим исследователям идентифицировать содержимое.

Джейкобс осознавал, что самой большой проблемой для потомков станет языковой барьер. Поэтому он создал специальный «языковой интегратор» — ручное устройство, которое показывало изображения объектов вместе с их названиями, озвученными на фонографе. Это позволит будущим цивилизациям понять послание.

Капсула была запечатана в 1940 году, во время Второй мировой войны, и это придало ей особый символизм. Дата открытия — 8113 год — выбрана не случайно: она является серединой между датой создания египетского календаря и временем запечатывания хранилища. Послание, которое Джейкобс оставил в крипте: «Мир занят тем, чтобы навсегда похоронить нашу цивилизацию, и здесь, в этой крипте, мы оставляем ее вам», — звучит как горький контраст между верой в будущее и предостережением о хрупкости нашего существования.

